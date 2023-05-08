Судя по прогнозам букмекерских контор, нашей стране достанется четвертое место.

9 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле стартует первый полуфинал Евровидения-2023. Несмотря на то, что проводится конкурс с Великобритании, его соорганизатором выступила Украина, поскольку именно наша страна выборола первое место в прошлом году.

По данным ресурса Eurovision World по состоянию на 18:00 8 мая, больше всего шансов у Швеции. Их шанс победить - 39%. На втором месте может быть Финляндия (24%). На третьем месте может быть Франция (7%), на четвертом - Украина (7%).

В первую десятку также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Италия, Великобритания и Австрия.

Видео дня

Меньше всего поддержки у Греции, Азербайджана, Мальты, Сан-Марино, Албании, Латвии и Румынии.

Евровидение-2023: где смотреть

Первый и второй полуфиналы, а также гранд-финал можно будет смотреть в таких источниках:

официальный Facebook-профиль Евровидение;

сайт Суспільне Евровидение;

YouTube-канал Евровидение Украина;

YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;

приложение "Дія".

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ на канале Суспільне Культура в хорошем качестве.

Украинская группа TVORCHI будет выступать в финале 13 мая. Это предусмотрено правилами конкурса для представителей страны, которая победила в прошлом году.

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