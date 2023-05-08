TVORCHI представят Украину на Евровидении / фото instagram.com/tvorchi_official/

9 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле стартует первый полуфинал Евровидения-2023. Несмотря на то, что проводится конкурс с Великобритании, его соорганизатором выступила Украина, поскольку именно наша страна выборола первое место в прошлом году. 

По данным ресурса Eurovision World по состоянию на 18:00 8 мая, больше всего шансов у Швеции. Их шанс победить - 39%. На втором месте может быть Финляндия (24%). На третьем месте может быть Франция (7%), на четвертом - Украина (7%). 

В первую десятку также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Италия, Великобритания и Австрия.

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Меньше всего поддержки у Греции, Азербайджана, Мальты, Сан-Марино, Албании, Латвии и Румынии.

Букмекеры обновили ставки на победителя не в пользу Украины / скриншот

Евровидение-2023: где смотреть

Первый и второй полуфиналы, а также гранд-финал можно будет смотреть в таких источниках: 

  • официальный Facebook-профиль Евровидение;
  • сайт Суспільне Евровидение;
  • YouTube-канал Евровидение Украина;
  • YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;
  • приложение "Дія".

Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ на канале Суспільне Культура в хорошем качестве.

Украинская группа TVORCHI будет выступать в финале 13 мая. Это предусмотрено правилами конкурса для представителей страны, которая победила в прошлом году.

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