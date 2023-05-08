9 мая в 22:00 по киевскому времени в Ливерпуле стартует первый полуфинал Евровидения-2023. Несмотря на то, что проводится конкурс с Великобритании, его соорганизатором выступила Украина, поскольку именно наша страна выборола первое место в прошлом году.
По данным ресурса Eurovision World по состоянию на 18:00 8 мая, больше всего шансов у Швеции. Их шанс победить - 39%. На втором месте может быть Финляндия (24%). На третьем месте может быть Франция (7%), на четвертом - Украина (7%).
В первую десятку также могут войти Испания, Норвегия, Израиль, Италия, Великобритания и Австрия.
Меньше всего поддержки у Греции, Азербайджана, Мальты, Сан-Марино, Албании, Латвии и Румынии.
Евровидение-2023: где смотреть
Первый и второй полуфиналы, а также гранд-финал можно будет смотреть в таких источниках:
- официальный Facebook-профиль Евровидение;
- сайт Суспільне Евровидение;
- YouTube-канал Евровидение Украина;
- YouTube-канал песенного конкурса Евровидение;
- приложение "Дія".
Также посмотреть "Евровидение -2023" можно на платформе Киевстар ТВ на канале Суспільне Культура в хорошем качестве.
Украинская группа TVORCHI будет выступать в финале 13 мая. Это предусмотрено правилами конкурса для представителей страны, которая победила в прошлом году.