Разобрались, что можно сажать после картофеля - какие овощи дадут хороший урожай, а для каких придется постараться.

Картофель - это очень популярный овощ в нашей стране. Его не только везде продают, но и многие сами выращивают его дома.

Он может выступать хорошим предшественником для посадки прочих растений, если под клубни вносили навоз для удобрения почвы. Благодаря этому на следующий сезон грунт готов к новым растениям.

УНИАН изучил, что сажать после картофеля на следующий год.

Видео дня

Что можно сажать после картофеля

В земле после картошки будет комфортно редису и хрену, а вот капусте не хватит питательных веществ. Чтоб она дала хороший урожай на этом месте потребуется там предварительно посеять клевер или рожь для восстановления почвы.

Что лучше всего сажать после картофеля, так это бобовые. Они являются одним из удачнейших вариантов для этого участка, ведь они часто высеваются как сидераты. Это позволяет экологично насытить почву азотом, фосфором и калием. Поэтому кроме хорошего урожая вы еще и получите восстановления грунта.

Среди тыквенных тоже не все так однозначно. С посадкой кабачков ипатиссонов проблем не будет, а вот тыква и огурцы требуют дополнительного ухода, ведь могут подхватить после этого корнеплода ризоктониоз.

Важно помнить, можно ли сажать морковь после картофеля, ведь она тоже очень популярна у огородников. К счастью, у них разные потребности в питательных веществах и чередование этих двух растений предотвращает размножение вредителей и болезней.

Также полезно понимать, можно ли сажать лук после картофеля. Как ни странно, это очень выгодное решение, поскольку при таком раскладе лук даст хороший урожай.

Ранее УНИАН рассказывал, что нельзя сажать после картофеля.

Вас также могут заинтересовать новости: