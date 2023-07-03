Рассказываем, нужно ли убирать пустоцветы у огурцов и как сделать так, чтобы они не появлялись.

Многие дачники знают, что обильное цветение огурцов - еще не повод для радости, ведь цветки могут оказаться мужскими, то есть, пустоцветами без завязей. В такой ситуации урожая вы не получите - растение завянет без плодов. Как выглядит пустоцвет на огурцах и как обойтись без него - читайте в материале.

Как понять, что на огурцах пустоцвет - главные признаки

Сам по себе пустоцвет - это цветок мужского типа, который никогда не образует завязей. Такое свойство есть только у женских цветков, а мужские, в свою очередь, требуются для опыления. Обнаружить пустоцветы несложно - они растут на ножках огурцов. На женских цветках всегда можно найти небольшое утолщение - там впоследствии появится огурчик.

Считается, что пустоцвет на гибридных огурцах не образовывается вообще, потому что таким сортам не требуется опыление. Все цветки на подобных типах огурцов женские, и только классические традиционные огурцы с разным типом цветков (мужскими и женскими) подвержены образованию пустоцветов.

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Нужно ли обрывать пустоцвет на огурцах на самом деле

Опытные дачники категорически не рекомендуют удалять пустоцветы с огурцов. Причина - женские цветки с завязями, из которых потом могут вырасти крупные плоды, не получат опыления без пустоцветов. Как правило, после созревания женских цветков мужские опадают сами - без вашего вмешательства. Вместо того чтобы срочно избавляться от пустоцветов, подумайте о том, чем можно полить огурцы для завязи и ускорить появление цветков женского типа.

Почему образовался пустоцвет на огурцах в теплице: что делать и как предотвратить

Биологи и огородники называют несколько причин, из-за которых вы можете обнаружить пустые цветки на огурцах. Ознакомитесь с каждым пунктом - возможно, один из нижеприведенных случаев относится к вам:

семена низкого качества, гибриды или переопыленные с гибридами;

посадка семян, которым меньше 4-х лет;

неправильная температура воды для полива;

слишком жаркая погода;

похолодание;

недостаточное количество света;

неудачный выбор удобрения;

густые посевы.

В зависимости от того, какой именно фактор стал причиной появления мужских цветков, нужно выбирать и метод борьбы.

Нетрудно убрать пустоцвет на огурцах - народные средства, как всегда, помогают:

дезинфекция и прогрев семян перед посевом - полчаса держать в 1% растворе марганца, а потом месяц просушивать возле батареи;

поливать только теплой водой (28-30 градусов) утром или вечером, но не днем;

при засушливой и жаркой погоде регулировать график полива, не давать растению пересыхать;

не поливать огурцы, если температура на улице опустилась ниже 15 градусов;

высаживать растение на юго-восток, прищипывать главную плеть;

обязательно вносить калийно-фосфорные удобрения;

расчищать пространство между саженцами, выдерживая дистанцию 40х40 см;

выбирать семена только проверенных производителей.

Если вы после выполнения всех рекомендаций заметили, что на огурцах начали появляться женские цветки, но к растению все равно не летят пчелы, помогите им. Оторвите 2-3 мужских цветка и прикоснитесь ими к женскому - так опыление произойдет быстрее.

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