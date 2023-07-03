Многие дачники знают, что обильное цветение огурцов - еще не повод для радости, ведь цветки могут оказаться мужскими, то есть, пустоцветами без завязей. В такой ситуации урожая вы не получите - растение завянет без плодов. Как выглядит пустоцвет на огурцах и как обойтись без него - читайте в материале.
- Как понять, что на огурцах пустоцвет - главные признаки
- Нужно ли обрывать пустоцвет на огурцах на самом деле
- Почему образовался пустоцвет на огурцах в теплице: что делать и как предотвратить
Как понять, что на огурцах пустоцвет - главные признаки
Сам по себе пустоцвет - это цветок мужского типа, который никогда не образует завязей. Такое свойство есть только у женских цветков, а мужские, в свою очередь, требуются для опыления. Обнаружить пустоцветы несложно - они растут на ножках огурцов. На женских цветках всегда можно найти небольшое утолщение - там впоследствии появится огурчик.
Считается, что пустоцвет на гибридных огурцах не образовывается вообще, потому что таким сортам не требуется опыление. Все цветки на подобных типах огурцов женские, и только классические традиционные огурцы с разным типом цветков (мужскими и женскими) подвержены образованию пустоцветов.
Нужно ли обрывать пустоцвет на огурцах на самом деле
Опытные дачники категорически не рекомендуют удалять пустоцветы с огурцов. Причина - женские цветки с завязями, из которых потом могут вырасти крупные плоды, не получат опыления без пустоцветов. Как правило, после созревания женских цветков мужские опадают сами - без вашего вмешательства. Вместо того чтобы срочно избавляться от пустоцветов, подумайте о том, чем можно полить огурцы для завязи и ускорить появление цветков женского типа.
Почему образовался пустоцвет на огурцах в теплице: что делать и как предотвратить
Биологи и огородники называют несколько причин, из-за которых вы можете обнаружить пустые цветки на огурцах. Ознакомитесь с каждым пунктом - возможно, один из нижеприведенных случаев относится к вам:
- семена низкого качества, гибриды или переопыленные с гибридами;
- посадка семян, которым меньше 4-х лет;
- неправильная температура воды для полива;
- слишком жаркая погода;
- похолодание;
- недостаточное количество света;
- неудачный выбор удобрения;
- густые посевы.
В зависимости от того, какой именно фактор стал причиной появления мужских цветков, нужно выбирать и метод борьбы.
Нетрудно убрать пустоцвет на огурцах - народные средства, как всегда, помогают:
- дезинфекция и прогрев семян перед посевом - полчаса держать в 1% растворе марганца, а потом месяц просушивать возле батареи;
- поливать только теплой водой (28-30 градусов) утром или вечером, но не днем;
- при засушливой и жаркой погоде регулировать график полива, не давать растению пересыхать;
- не поливать огурцы, если температура на улице опустилась ниже 15 градусов;
- высаживать растение на юго-восток, прищипывать главную плеть;
- обязательно вносить калийно-фосфорные удобрения;
- расчищать пространство между саженцами, выдерживая дистанцию 40х40 см;
- выбирать семена только проверенных производителей.
Если вы после выполнения всех рекомендаций заметили, что на огурцах начали появляться женские цветки, но к растению все равно не летят пчелы, помогите им. Оторвите 2-3 мужских цветка и прикоснитесь ими к женскому - так опыление произойдет быстрее.