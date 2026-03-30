Садовод назвал, какие препараты, по его мнению, лучше всего подходят для обработки сада весной.

Весенняя обработка сада – ключевой период для садоводов, от которого зависит здоровье будущего урожая. В это время важно не упустить момент и провести защитные процедуры, используя качественные препараты и правильную технику нанесения.

О том, чем опрыскивать деревья весной и как именно это делать для лучшего результата, рассказал на своем YouTube-канале украинский блогер Максим Гаранжа.

Первая обработка сада весной – защита растений от вредителей и болезней

В начале ролика автор акцентировал внимание на том, что весна – чуть ли не лучшее время в году для защиты плодовых деревьев. По его словам, именно с первыми потеплениями можно уничтожить большинство вредителей и возбудителей болезней, которые зимовали в коре или почках деревьев. К тому же, если сделать все вовремя, это снизит необходимость частых опрыскиваний в течение сезона.

Со слов автора, первая обработка деревьев весной проводится по закрытым, но уже набухшим почкам. Лучшие условия для старта – среднесуточная температура от +4 до +8°C, поскольку в этот момент вредители еще малоподвижны, а значит, препараты будут действовать максимально эффективно.

Далее блогер рассказало выборе инсектицидов: против вредителей, по его мнению, лучше всего работают растворы на основе масел, тогда как против грибковых заболеваний и бактериозов – на основе меди. При этом средства защиты растений от вредителей и болезней можно смешивать, что позволит одновременно воздействовать на разные угрозы, а также сэкономит ваше время и силы.

В частности, он назвал, по его мнению, лучшие препараты от вредителей сада:

"Олемикс".

"В-30".

"Б-30".

Как уточнил блогер, норма внесения этих средств составляет около 2–3%, то есть примерно 200–300 мл на 10 литров воды.

А вот среди того, чем обрабатывать деревья весной от болезней и бактериозов, он выделил следующие готовые растворы:

"Медян Экстра".

"Чемпион".

"Косайд 2000".

"Блу Бордо".

"Нордокс".

Норма расхода для этих препаратов составляет уже примерно 40–50 граммов на 10 литров воды (продаются они в виде водорастворимых гранул или порошка).

Обработка сада весной – пошаговая инструкция

Сперва, как уже было сказано, нужно выбрать по одному препарату от вредителей и от болезней, развести их и тщательно перемешать.

Далее, особое внимание автор уделил тому, как именно проводится обработка сада весной: опрыскивание, по его словам, должно быть максимально тщательным. Так, например, важно, чтобы раствор попадал в углубления почек, трещины коры и другие труднодоступные места, ведь именно там чаще всего скрываются зимующие вредители.

Связано это с тем, как работают препараты на основе масла – они создают пленку, под которой, если она была нанесена плотно и без зазоров, вредителям попросту не будет хватать доступа к кислороду. Следовательно, равномерное покрытие всех частей дерева – ключевое условие эффективности.

В целом, как следует из видео, обработка сада от вредителей и болезней – это не просто профилактика, а основа всей защиты растений. Грамотно проведенная процедура поможет сохранить здоровье деревьев и обеспечить хороший урожай в будущем.

