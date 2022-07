Детские группы специально приехали из Киева.

В пятницу 15 июля, на концерте в Вене, британская группа The Rolling Stones выступили на одной сцене с хористами из Киева.

Так, двое украинских детских групп вместе с фронтменом группы Миком Джагером исполнили хит You Can't Always Get What You Want.

Как сообщают на сайте группы, детские группы "Огонек" и "Звоночек" специально приехали из Киева, несмотря на войну с Россией, чтобы спеть классику музыкантов 1969 года. Детей пригласили специально с целью демонстрации своей солидарности с украинским народом, который испытывает страдания от российской агрессии.

Напомним, британская группа Coldplay во время концерта спел с детским коллективом из Днепра. На концерте музыкантов присутствовало около 60 тысяч зрителей.

Фронтмен группы Крис Мартин спел с украинскими артистами песню Something Just Like This. Он вышел на сцену с украинским флагом.

Вас также могут заинтересовать новости: