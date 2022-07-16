14 июля артистка выступала на "Славянском базаре" в Витебске.

Певица Таисия Повалий, которая цинично молчит о войне в Украине и продолжает выступать на кремлевских сценах с украинскими, недавно отправилась в Беларусь. Там она исполнила композицию "Верба" в день, когда рашисты бомбили Винницу. Своим выступлением путинистка похвасталась в Instagram, за что получила волну хейта.

"Придет время и все встанет на свои места. Были люди, которые поддерживали Гитлера. Есть и сейчас такие, как вы, которые боятся Путина. Но за все нужно платить. А вы пойте, пока вашу страну уничтожают", "Как жаль, что я когда-то любила ваши песни", "Путинская пр*ститутка! Она потеряла свой имидж. Они там в Раше все на одно лицо", "Ничего украинского в этой бабе нет. Старая кляча московская, пусть тебя Бог накажет!", "Таечка, деньги не пахнут", - пишут пользователи.

Отметим, что это уже не первое циничное выступление Повалий. На 9 мая она пела "Пісню про рушник" перед россиянами.

Напомним, предательница Таисия Повалий заявила, что ее Родина - Беларусь.

Также УНИАН писал, что Потап после паралича лицевого нерва обратился к украинцам в стихах.

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