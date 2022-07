На концерте музыкантов присутствовало около 60 тысяч зрителей.

Британская группа Coldplay продолжает поддерживать Украину. Музыканты во время своего концерта в Берлине выступили вместе с украинским детским коллективом Color Music из Днепра.

Фронтмен группы Крис Мартин спел с украинскими артистами песню Something Just Like This. Он вышел на сцену с украинским флагом.

Отмечается, что концерт проходил на Олимпийском стадионе в Берлине. В общей сложности там присутствовало около 60 тысяч зрителей.

Напомним, Ляпис Трубецкой перепели свой культовый трек на украинском языке. Музыканты презентовали еще один клип на свой культовый трек "Воины света". Текст украинской версии написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан.

Ранее на российскую версию песни уже было выпущено два клипа. Первый, неофициальный, вышел 1 марта 2014 года. В нем использованы кадры из Евромайдана и Революции достоинства. Он набрал 34 млн просмотров. Через несколько дней был выпущен официальный клип, набравший полмиллиона просмотров.

