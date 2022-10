Поклонники уже успели оценить творчество звезды.

Известная барбадосская певица Рианна "ворвалась" в музыкальное пространство с первой за шесть лет сольной песней "Lift Me Up", которая к тому же стала саундтреком к "Черной пантере: Ваканда навсегда" от Marvel.

Известно, что трек был записан в память об актёре Чедвике Боузмэне, скончавшемуся летом 2022 года от онкологии. 4 ноября певица планирует выпустить еще один саундрек к продолжению кинокомикса "Черная пантера" - "Born Again".

А сам фильм "Чёрная Пантера: Ваканда навсегда" выйдет в международный прокат с 11 ноября.

Кроме того, песня "Lift Me Up" стала первой сольной за последние шесть лет творчества Рианны. До этого звезда исполнила саундтрек к фильму "Стартрек: Бесконечность".

Реакция сети на песню "Lift Me Up"

"Мощное возвращение"

"Прошло 6 лет с момента выхода альбома Anti, и эта женщина вернулась к нам и осчастливила наши уши своим ангельским голосом. Господи, помилуй, она звучит так здорово, а ее тон абсолютно богат и чист. Я люблю Рианну"

"Голос Рианны чист и невинен, как теплое чувство, стекающее с моих губ к сердцу. Я чувствую эту эмоцию в каждой песне, которую она поет"

"Она все еще сияет ярко, как бриллиант. Легенда!"

Рианна: что о ней известно

Рианна является одной из самых продаваемых артистов всех времён вследствие продажи более 20 миллионов копий альбомов и 60 миллионов синглов.

Она самая молодая певица в истории Billboard, которой удалось четырнадцать раз возглавить чарт Billboard Hot 100. По итогам 2018 года Рианна заняла седьмую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира-2018.

Ее самые известные песни - "Umbrella", "Love the Way You Lie", "Diamonds", "The Monster", "Only Girl (In the World)".

