Эту песню Адель написала после развода с мужем.

Британская певица Адель выпустила клип на песню I Drink Wine, которая вошла в ее альбом "30". В новой видеоработе звезда плывет по реке на спасательном круге, пьет вино и флиртует с обнаженными мужчинами.

Известно, что эту песню Адель написала после развода с предпринимателем Саймоном Конеки. До свадьбы они встречались пять лет, и только в 2017 году тайно сыграли свадьбу. Уже через два года их брак распался. Но несмотря на это они продолжают быть родителями сына, который родился у них в 2012 году.

В новом клипе Адель попыталась отпустить свое эго, а воплотить идею ей помог режиссер Джо Тэлбот. Изначально в клипе показана некая сказка, и только в конце режиссер возвращает звезду в реальность.

Кроме того, в клипе певица появилась в ярком наряде - длинном сверкающем платье, расшитым пайетками. Также она дополнила образ массивными украшениями в виде серьг и кольца.

Напомним, Мишель Андраде выпустила первую с начала войны украиноязычную песню.

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