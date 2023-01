16 января отмечается день легендарной четверки из Ливерпуля.

Сегодня, 16 января, отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб Cavern, где и начали свой путь к славе тогда еще никому не известные "битлы". Каким был их путь, и как группе из клуба в бомбоубежище удалось получить мировое признание - читайте в материале УНИАН.

Битлз - как все начиналось

Группа "Битлз" появилась в 1960 году в Ливерпуле (Англия). Юный Джон Леннон, услышав однажды песню Элвиса Пресли "Heartbreak Hotel", решил, что будет заниматься музыкой. И это было правильное решение. Вскоре он познакомился с Полом Маккартни, а чуть позже к ним присоединился Джон Харрисон, Стюарт Сатклифф и барабанщик Пит Бест.

Первые три года своего существования "Битлз" провели в клубе Cavern. Именно этот клуб, оборудованный в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны, в индустриальном районе Ливерпуля, стал местом, где ребята оттачивали свое мастерство и обзавелись первыми поклонниками. Всего в Cavern музыканты дали 292 концерта.

Как переводится Beatles - история названия

Группа, которую сначала организовал Джон Леннон со школьными приятелями, называлась The Quarrymen - в честь школы. Потом это название менялось несколько раз. В октябре 1959 года музыканты выступили как Johnny and the Moondogs, на другом концерте они назвали себя Rainbows. Постоянные смены названия происходили из-за того, что промоутеры считали имя их группы слишком коротким и "неброским". Прежде, чем стать "битлами" ребята были Beatals, Silver Beats, Silver Beetles, Silver Beatles… Название The Beatles появилось в апреле 1960 года. Участники группы вспоминают, что идея принадлежит Джону Леннону и Стюарту Сатклиффу - тогдашнему гитаристу группы. Слово Beatles звучало как "жуки" - "beetles" на английском, но в то же время писалось через "а" - и тогда в глаза бросался корень "beat", как бит-музыка. На Beatles и остановились.

Битлз - состав группы и как он менялся

Первое выступление "Битлз" состоялось в клубе Cavern 9 февраля 1961 года. В составе были Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, Стюарт Сатклифф (бас-гитара) и Пит Бест (ударные). Параллельно с выступлениями музыканты пытались добиться прослушивания в звукозаписывающих компаниях - им улыбнулась удача и они попали в EMI, к продюсеру Джорджу Генри Мартину. Он послушал ребят и сначала хотел сделать солиста из одного участника. Но не смог выбрать и подписал контракт со всей группой с условием - заменить барабанщика. Состав группы меняется: остаётся Джон Леннон (ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас-гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал) и появляется Ринго Старр (ударные, вокал). В этом составе The Beatles будут до самого распада группы.

Когда Битлз стали популярными - путь к славе

После начинается путь к мировой славе. Свой первый хит - Love Me Do - The Beatles записали в сентябре 1962 года. Он попал в чарты Великобритании и достиг вершины чарта синглов США. В 1963 году всего за один день, 11 февраля, The Beatles записали весь альбом Please, Please me. В августе 1963 года их сингл She Loves You стал суперхитом.

Выступление группы в октябре 1963 года в лондонском Palladium сделало их известными по всей Великобритании: шоу транслировали в прямом эфире и его смотрели 12 млн зрителей. Этот ошеломительный успех положил начало "битломании" - у группы появляется огромное количество фанатов, которые повсюду сопровождают "Битлз", встречают их в аэропортах, часами мокнут под дождем, чтобы хоть на секунду увидеть кумиров.

В 1965 году впервые прозвучала песня Yesterday - она считается самым известным творением четверки. В июне 1967 года "Битлз" стали первыми, чье выступление транслировали на весь мир по спутниковому телевидению. Тогда была представлена новая песня All You Need Is Love, а концерт смотрели почти 400 млн зрителей.

30 января 1969 года на крыше лондонского здания The Beatles в последний раз выступили вживую.

Почему распалась группа The Beatles

В конце 1960-х музыканты почувствовали, что у них разное видение творчества. 10 апреля 1970 года Пол Маккартни выступил с заявлением, что в связи с "личными, деловыми и музыкальными разногласиями" не видит возможности продолжения существования The Beatles. Последний альбом, Abbey Road, "битлы" записали уже после распада группы.

Легендарный клуб Cavern закрыли - начали строительство новой ветки метро. Верхние этажи были снесены, подвал засыпан грунтом. Но в апреле 1984-го Cavern открыли на новом месте, а в декабре 1999 года Пол Маккартни дал здесь концерт вместе с гитаристом Дэйвом Гилмором из группы Pink Floyd и барабанщиком Яном Пэйсом из группы Deep Purple.

Сейчас Пол Маккартни и Ринго Старр по-прежнему занимаются музыкой. Джон Леннон был убит в 1980 году рядом со своим домом в Нью-Йорке фанатиком Марком Чепменом. Джордж Харрисон умер от рака в 2001 году.

The Beatles написали более 240 песен, записали множество синглов, выпустили 13 альбомов, снялись в нескольких фильмах и телешоу. Документальный фильм "Антология Битлз" в 1995 году посмотрели 420 млн человек.

По решению ЮНЕСКО, с 2001 года 16 января объявлен Всемирный день The Beatles - в честь знаменитой группы проводятся различные мероприятия и кавер-концерты, а меломаны всего мира вновь включают "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be".

Знаменитые цитаты Битлз

Творчество великолепной четверки сильно отразилось на развитии мировой музыки, но успех группа получила не только благодаря этому. "Битлз" были бунтарями, которые взволновали консервативную Великобританию и покорили Америку своей непринужденностью - они умели заткнуть за пояс любого сноба, на острую критику отвечали сарказмом.

Жизнь это то, что происходит с нами, когда мы пытаемся заниматься совсем другими делами. (Джон Леннон)

Одна часть меня постоянно переживает, что я обычный неудачник, в то время, как другая мнит себя Господом Богом. (Джон Леннон)

Зачастую мы долго бьемся головой об стену, когда могли бы спокойно выйти через дверь. (Ринго Стар)

Есть ль у дьявола свое радио? Да! Это сплетни. (Джорж Харрисон)

Для каждого мужчины движущая сила - это женщина. (Джон Леннон)

Мы были честны друг с другом, честны в том, что касалось музыки. Музыка была позитивна. Ее позитивный момент - любовь. Все мы писали о многом, но главное, о чем пели "Битлз" - это любовь. (Ринго Старр)

Вовсе не обязательно, чтобы всюду был смысл: смешно - ну и ладно. (Пол Маккартни)

Гениальность, видимо, одна из форм сумасшествия. (Джон Леннон)

Знаете, что меня раздражает в современной музыке? В ней все начинается с большой буквы "Я". (Джордж Харрисон)

Рок-н-ролл вечен, потому что он прост, в нем нет ничего лишнего. Его ритм проникает сквозь все преграды. (Джон Леннон)

Приятнее всего открывать газету и не находить там ни единого слова о себе. (Джорж Харрисон)

Талант - это способность верить в успех. Полный бред, когда говорят, что я вдруг открыл в себе дарование. Я просто работал. (Джон Леннон)

- В Детройте началась кампания по искоренению движения "Битлз". Что вы предпримете?

- Мы начнем кампанию по искоренению Детройта.

(Пол Маккартни на пресс-конференции The Beatles в Детройте).

