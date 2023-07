В видео показаны откровенные сцены из скандального сериала.

Известный певец The Weeknd, а также актриса Лили-Роуз Депп и JENNIE из BLACKPINK выпустили "горячий" клип на песню One Of The Girls. В видео вошли сцены из сериала "Идол".

Трек стал саундтреком к одной из серий скандальной истории об открывателе талантов и молодой певице. Поцелуи, "жаркие" танцы и запретная любовь - все это в "сжатом формате" можно увидеть в клипе.

Несмотря на то, что сам сериал получил немало негатива и критики, видео на песню One Of The Girls понравилось пользователям сети. Комментаторы оценили совместную работу легендарного The Weeknd, а также дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Пользователи пишут:

"Это идеальное сочетание. Сериал ненавижу, но ваши песни - это чудо!"

"Я очень рад, что Лили наконец-то получила признание, которого она заслуживает как вокалистка, она талантлива, прекрасна. Эйбл, вероятно, видит в ней потенциал артистки, поэтому побуждает ее более серьезно относиться к музыке. Я буду поддерживать каждый ее шаг"

"Вокал Дженни и Лили – безусловное совершенство в музыке. Я так горжусь Дженни, всем, чего она достигла своими собственными усилиями".

Лили-Роуз Депп, The Weeknd и Дженни - клип на песню One Of The Girls

Напомним, ранее стало известно, что сериал "Идол" назвали худшим из когда-либо созданных. Критики сошлись в том, что финал шоу стал настоящей катастрофой.

