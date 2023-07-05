Критики сошлись во мнении, что финал шоу стал настоящей катастрофой.

Провокационный сериал Сэма Левинсона "Идол" столкнулся с жесткой критикой на каждом этапе: во время производства, перед премьерой и на протяжении всего еженедельного выпуска.

В драме из пяти эпизодов Лили-Роуз Депп играет начинающую поп-звезду Джослин, у которой завязываются сложные отношения с культовым лидером Тедросом, которого играет Абель Тесфайе, более известный под сценическим псевдонимом The Weeknd.

После финала сезона большинство критиков вынесли вердикт и были единодушны в том, что это "скучный провал", пишет The Independent.

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"Дело не только в том, что "Идол" - один из худших когда-либо созданных сериалов, это также, возможно, самая упущенная возможность", - написали The Guardian.

В The Telegraph назвали "Идол" "худшим телешоу года" в своем обзоре, уточнив, что зрителям придется иметь дело с "катастрофической драмой музыкальной индустрии", которая является "нелогичной, скучной и сексистской". Также обозреватель назвал сериал "порнотрибьютом "С широко закрытыми глазами" Стэнли Кубрика".

"Всё, что вы найдете в "Идоле" - зияющие дыры в повествовании и безразличие в персонажах, замаскированное под глубину", - резюмировал GQ UK.

Напомним, ранее появился украинский трейлер нового триллера "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем.

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