Сегодня, 14 мая, в Турине (Италия) пройдет финальный этап международного конкурса Евровидение 2022. Ранее мы говорили о том, во сколько и где пройдет прямая трансляция Евровидение 2022, а сегодня расскажем о том, как отдать свой голос за понравившегося исполнителя
Напоминаем, что Украину в этом году представляет группа Kalush Orchestra.
Евровидение 2022 - финалисты и правила голосования
По правилам конкурса, голосовать можно за любого участника конкурса, кроме представителя своей страны. К примеру, украинцы не смогут отдать голос за группу Kalush Orchestra, но будут иметь возможность поддержать другого исполнителя.
Стоимость отправки с украинских операторов - 5,31 грн
Для тех, кто живет в Европе эта опция доступна при условии, что вы пользуетесь европейским номером. О правилах голосования для жителей европейских стран ведущие сообщат во время прямого эфира.
Список участников финала Евровидения 2022 уже сформировался:
1. Чехия: We Are Domi - Lights Off
2. Румыния: WRS - Llámame
3. Португалия: Маро - Saudadе, saudade
4. Финляндия: The Rasmus - Jezebel
5. Швейцария: Мариус Бэр - Boys Do Cry
6. Франция: Алван и Ахез - Fulenn
7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana
8. Армения: Роза Линн - Snap
9. Италия: Mahmood и BLANCO - Brividi
10. Испания: Шанель - SloMo
11. Нидерланды: S10 - De diepte
12. Украина: Kalush Orchestra - Stefania
13. Германия: Малик Гаррис - Rockstars
14. Литва: Моника Лю - Sentimentai
15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black
16. Бельгия: Джереми Макизе - Miss You
17. Греция: Аманда Тенфиорд - Die Together
18. Исландия: Сигга, Бета и Элин - Með hækkandi sól
19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov - Trenulețul
20. Швеция: Корнелия Джейкобс - Hold Me Closer
21. Австралия: Шелдон Райли - Not the Same
22. Великобритания: Сэм Райдер - Space Man
23. Польша: Охман - River
24. Сербия: Констракта - In Corpore Sano
25. Эстония: Стефан - Hope
Примечательно, что в 2022-м году Россию не допустили к участию в конкурсе из-за полномасштабного вторжения в Украину, а граждане страны-агрессора вообще не получат возможности проголосовать за любимых исполнителей.