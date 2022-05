Как проголосовать за Украину на Евровидении или поддержать участника другой страны - узнайте в материале УНИАН.

Сегодня, 14 мая, в Турине (Италия) пройдет финальный этап международного конкурса Евровидение 2022. Ранее мы говорили о том, во сколько и где пройдет прямая трансляция Евровидение 2022, а сегодня расскажем о том, как отдать свой голос за понравившегося исполнителя

Напоминаем, что Украину в этом году представляет группа Kalush Orchestra.

Евровидение 2022 - финалисты и правила голосования

По правилам конкурса, голосовать можно за любого участника конкурса, кроме представителя своей страны. К примеру, украинцы не смогут отдать голос за группу Kalush Orchestra, но будут иметь возможность поддержать другого исполнителя.

Стоимость отправки с украинских операторов - 5,31 грн

Для тех, кто живет в Европе эта опция доступна при условии, что вы пользуетесь европейским номером. О правилах голосования для жителей европейских стран ведущие сообщат во время прямого эфира.

Список участников финала Евровидения 2022 уже сформировался:

1. Чехия: We Are Domi - Lights Off

2. Румыния: WRS - Llámame

3. Португалия: Маро - Saudadе, saudade

4. Финляндия: The Rasmus - Jezebel

5. Швейцария: Мариус Бэр - Boys Do Cry

6. Франция: Алван и Ахез - Fulenn

7. Норвегия: Subwoolfer - Give That Wolf a Banana

8. Армения: Роза Линн - Snap

9. Италия: Mahmood и BLANCO - Brividi

10. Испания: Шанель - SloMo

11. Нидерланды: S10 - De diepte

12. Украина: Kalush Orchestra - Stefania

13. Германия: Малик Гаррис - Rockstars

14. Литва: Моника Лю - Sentimentai

15. Азербайджан: Надир Рустемли - Fade to black

16. Бельгия: Джереми Макизе - Miss You

17. Греция: Аманда Тенфиорд - Die Together

18. Исландия: Сигга, Бета и Элин - Með hækkandi sól

19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov - Trenulețul

20. Швеция: Корнелия Джейкобс - Hold Me Closer

21. Австралия: Шелдон Райли - Not the Same

22. Великобритания: Сэм Райдер - Space Man

23. Польша: Охман - River

24. Сербия: Констракта - In Corpore Sano

25. Эстония: Стефан - Hope

Примечательно, что в 2022-м году Россию не допустили к участию в конкурсе из-за полномасштабного вторжения в Украину, а граждане страны-агрессора вообще не получат возможности проголосовать за любимых исполнителей.

