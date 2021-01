Во втором эпизоде попробует свои силы на сцене "слепых прослушиваний" певец NIKITA LOMAKIN.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" покажут второй выпуск "слепых прослушиваний" шоу "Голос страны-11". Читайте также"Голос страны-11": как прошел первый эфир (фото)

"Голос страны-11": что ждет зрителей во втором эфире

Во втором эпизоде попробует свои силы на сцене "слепых прослушиваний" певец NIKITA LOMAKIN, за которого между Тиной Кароль и певицей Дорофеевой состоится настоящая женская битва. Исполнит артист легендарный саундтрек к фильму "Титаник" под названием My Heart Will Go On.

Удивит зрителей и наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко. Бабушка Галины была хранительницей более 200 песен полесского фольклора, которые передавались из поколения в поколение несколько веков.

Также на шоу придет Богдан Муха, который исполнит легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On и вдохновит своим пением Олега Винника предстать в образе настоящего рокера. Артисты вместе споют хит группы Rammstein.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко