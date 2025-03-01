На стороне Украины выступили известные актеры и другие публичные люди.

Публичный спор между президентами Соединенных Штатов Америки и Украины всколыхнул весь мир. В стороне не остались и знаменитости.

Американский актер Педро Паскаль, известный ролями в сериалах "Игра престолов", "Нарко" и "Последние из нас", опубликовал в Instagram изображение карты Украины с надписью "смелость имеет имя" и фотографию президента Владимира Зеленского.

Известный американский комик и кинопродюсер Бен Стиллер ("Образцовый самец", "Знакомство с родителями", "Ночь в музее") поделился в микроблоге X эмоджи украинского флага.

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Космонавт Скотт Келли написал в X, что поведение действующей администрации США является позорным: "Факты: Путин - диктатор и убийца. Россия вторглась в Украину. Украина борется за свою жизнь. Америка привыкла выступать против тиранов. Это не то, кем мы являемся как нация. Это позорно".

Актриса Элизабет Бэнкс ("Голодные игры") опубликовала в Instagram украинский флаг и написала, что поддерживает Украину. Французский актер Себастьян Роше ("Дневники вампира", "Сверхъестественное") сделал репост поста президента Эммануэля Макрона, в котором тот называет Россию агрессором, а украинский народ - жертвой нападения.

Актриса Алисса Милано ("Все женщины ведьмы") перепостила ряд сообщений с критикой встречи, среди которых есть такой: "Президент Зеленский представляет нацию, граждане которой пожертвовали жизнью и пролили кровь за свободу, которой они дорожат. Он заслуживает уважения, а не унижения".

Британская писательница и филантроп Джоан Роулинг, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины, также распространила в X сообщения европейских лидеров, которые выступили за украинцев.

Спор Трампа и Зеленского

Напомним, 28 февраля между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возник спор в Белом доме из-за условий мирного урегулирования войны в Украине и военной помощи США.

В результате Зеленский досрочно покинул Белый дом, а запланированную пресс-конференцию отменили. В поддержку украинского лидера и народа Украины уже выступило большое количество европейских политиков.

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