Кавилл уходит из "Ведьмака" вероятно из-за возвращения к роли Супермена.

Британский актер Генри Кавилл уйдет из популярного сериала "Ведьмак", премьера которого состоялась в 2019 году, после третьего сезона.

"Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне", - сказал Кавилл в своем заявлении на стриминговой платформе Netflix.

Вместо него роль Белого Волка исполнит австралийский актер Лиам Хемсворт ("Голодные игры").

"Генри Кавилл был невероятным Геральтом, и для меня большая честь, что он передает мне бразды и позволяет взять в руки клинок Белого Волка для следующей главы его приключений", - сказал Хемсворт.

Сериал "Ведьмак": что о нем известно

Ведьмак Геральт из Ривии, мутант и убийца чудовищ, изо всех сил старается найти своё место в мире, где люди часто оказываются намного хуже монстров.

Сюжет первого сезона большей частью представляет собой вольную интерпретацию некоторых рассказов первых двух книг саги о Ведьмаке - "Последнее желание" и "Меч Предназначения". Сюжет второго сезона стал адаптацией книги "Кровь эльфов", попутно экранизировавшей ранее пропущенные истории из вышеназванных сборников.

Премьера третьего сезона должна состоятся летом 2023 года.

Напомним, ранее украинцы устроили бунт из-за россиянина, сыгравшего в "Элите" от Netflix.

Вас также могут заинтересовать новости: