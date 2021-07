Полной версии загадочной записи до сих пор не существует в Сети.

Единственная существующая в мире копия альбома "Once Upon a Time in Shaolin" легендарного реп-коллектива Wu-Tang Clan была продана властями США анонимному покупателю.

Прежде альбом принадлежал Мартину Шкрели по прозвищу "Pharma Bro" – печально известному американскому бизнесмену, чье имя стало нарицательным после того, как тот купил жизненно важный медицинский препарат Daraprim против ВИЧ-инфекции и взвинтил на него цену с 13,5 до 750 долларов за одну таблетку.

Теперь, как сообщил офис прокурора Восточного округа Нью-Йорка, седьмой студийный альбом Wu-Tang Clan получил нового владельца. Покупатель остался анонимным, цена продажи также не была оглашена, но судя по тому, что долг Шкрели в 2,2 млн долларов оказался полностью погашен, можно предположить, что пластинка Wu-Tang Clan ушла за эту, или даже большую сумму. В 2015-м бизнесмен приобрел альбом за $2 млн.

Двойной альбом "Once Upon a Time in Shaolin", содержащий 26 треков, был записан в 2014 году и выпущен в единственном экземпляре. Работа над ним длилась шесть лет. Группа посчитала свой альбом произведением искусства и решила не тиражировать.

Когда в 2015-м стало известно, что Шкрели стал обладателем единственного экземпляра, поклонники группы были возмущены, потому что Шкрели даже не стал его слушать.

На закрытых музыкальных трекерах за его загрузку предлагают до 3 террабайт аплоада.

В 2020-м году стало известно, что Netflix снимает фильм о создании альбома. Производством картины займется продюсерская компания Брэда Питта Plan B.

Автор: Андрей Софин