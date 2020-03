Композиция вошла в новый альбом под названием After Hours, выход которого состоялся 20 марта.

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный под псевдонимом The Weeknd, выпустил клип на песню In Your Eyes.

Композиция вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

Сюжет видео продолжает действие короткометражки After Hours - альтер-эго певца преследует с ножомсвою возлюбленную (ее играет модель Зайна Миучча).