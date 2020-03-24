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The Weeknd выпустил клип на песню In Your Eyes

10:25, 24 марта 2020
Кино и музыка
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Сюжет видео продолжает действие короткометражки After Hours \ скриншот с видео

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Композиция вошла в новый альбом музыканта After Hours, релиз которого состоялся 20 марта.

Сюжет видео продолжает действие короткометражки After Hours - альтер-эго певца преследует с ножомсвою возлюбленную (ее играет модель Зайна Миучча).

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Теги: #певец#клип