The Weeknd выпустил новый альбом

По словам музыканта, во время работы он вдохновлялся драмой по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

Канадский певец The Weeknd представил новый альбом под названием After Hours. Читайте такжеWeeknd "под кайфом" в новом клипе облизывал лягушку и целовался со статуями (видео) Его название отсылает к одноименному фильму Мартина Скорсезе 1985 года "После работы". По словам музыканта, во время работы он вдохновлялся драмой по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". В треклист пластинки вошли 14 песен, в том числе синглы Blinding Lights, Heartless и After Hours, на которые уже вышли клипы. Предыдущий альбом музыканта под названием My Dear Melancholy вышел в марте 2019 года, в него вошло 6 песен.

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