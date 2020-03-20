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The Weeknd выпустил новый альбом

12:36, 20 марта 2020
Кино и музыка
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В треклист пластинки вошли 14 песен \ скриншот с видео

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Его название отсылает к одноименному фильму Мартина Скорсезе 1985 года "После работы".

По словам музыканта, во время работы он вдохновлялся драмой по книге Хантера С. Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". 

В треклист пластинки вошли 14 песен, в том числе синглы Blinding Lights, Heartless и After Hours, на которые уже вышли клипы. Предыдущий альбом музыканта под названием My Dear Melancholy вышел в марте 2019 года, в него вошло 6 песен.

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Теги: #альбом