В украинский прокат эта яркая приключенческая комедия выйдет уже 16 января 2025 года.

Приключения, юмор и теплая семейная атмосфера снова на больших экранах, ведь любимый мишка Паддингтон возвращается – премьера приключенческой комедии "Приключения Паддингтона в Перу" (Paddington in Peru) обещает настоящую радость как для поклонников предыдущих частей франшизы, так и для новых зрителей, ведь это – не просто очередной стандартный семейный фильм "о всем хорошем и против всего плохого", а на самом деле душевная, веселая и искренняя история о любви, смелости и важности заботы о близких.

Уже сейчас, по отзывам первых критиков, лента имеет хорошие рейтинги – 92% "свежести" на Rotten Tomatoes.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, украинским дистрибутором "Приключений Паддингтона в Перу", рассказывает о первом большом приключенческом фильме нового года, который можно будет посмотреть в кино уже 16 января.

О чем фильм

По сюжету нового фильма, Паддингтон получает письмо от монахини, которая руководит перуанским Домом для пожилых медведей, где проводит свои сумеречные годы его тетя, медведица Люси. Монахиня сообщает Паддингтону, что его Люси начала странно себя вести из-за тоски по нему. Между тем члены семьи Браун, приютившей медвежонка в Лондоне, начинают отдаляться друг от друга. Поэтому путешествие в Южную Америку кажется прекрасной возможностью провести время вместе перед тем, как старшая дочь супругов Браун Джуди поедет в университет. И вот Брауны и Паддингтон пересекают Атлантику на самолете и направляются через джунгли на автобусе, чтобы узнать, что... Люси исчезла из дома престарелых медведей.

Чтобы отыскать Люси, им придется отправиться по Амазонке на ее поиски, для чего они нанимают речной катер под управлением привлекательного капитана, исследователя джунглей, и его дочери. Но стоит ли Паддингтону и Браунам волноваться из-за портрета жадного конкистадора, висящего в каюте капитана? И не подозрительно ли, что монахиня постоянно уверяет, что в Доме престарелых медведей нет ну ничего подозрительного?

Новый режиссер

Первые две части "Приключений Паддингтона" снял Пол Кинг. И он остался в проекте, но теперь уже в новой роли – исполнительного продюсера и соавтора сценария (вместе с Саймоном Фарнаби и Марком Бертоном). А в режиссерском кресле Кинга заменил Дугал Уилсон. Он в первую очередь известен по креативным рекламным роликам для ведущих мировых брендов, а также музыкальным клипам для таких звезд, как группы Coldplay, LCD Soundsystem и Джарвис Кокер.

По словам Дугала, взять на себя продолжение работы над такой суперуспешной серией – и еще и как дебют в большом кино, – это для него "огромная ответственность".

"Как большой поклонник первых двух фильмов, я с нетерпением жду, когда зрители увидят продолжение истории Паддингтона, хотя это немного и пугает", – признается он.

Но Пол Кинг уверен в успехе. "Работы Дугала всегда удивительные – смешные, трогательные, невероятно красивые, уникальные и оригинальные. Тетушка Люси когда-то попросила нас: "Пожалуйста, позаботьтесь об этом медведе". Я уверен, Дугал сделает это наилучшим образом", – говорит Кинг.

Звездный каст

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернутся любимые актеры, без которых уже не представить этой душевной франшизы. Так, мистера Генри Брауна снова сыграет Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джуди Браун – Мадлен Харрис, Джонатана Брауна – Самуэль Джослин.

Джули Уолтерс ("Гарри Поттер") снова сыграет экономку Браунов, миссис Берд. А также в небольшой, но важной сцене вернется мистер Грубер в исполнении Джима Бродбента ("Бриджит Джонс").

Хотя есть в касте и важная замена: теперь вместо Салли Хокинс роль миссис Мэри Браун исполняет Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается").

А еще к касту присоединились две настоящие суперзвезды. Так, подозрительную монахиню сыграла обладательница "Оскара" Оливия Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Отец", сериал "Корона"), а еще более подозрительного капитана – Антонио Бандерас ("Зорро", "Кожа, в которой я живу", "Индиана Джонс и реликвия судьбы").

С благословения Букингемского дворца

К слову, благодаря тому, что к касту присоединилась Оливия Колман, в фильме вместе появляются две королевы Великобритании: Елизавета II из сериала "Корона" и настоящая королева Елизавета II. Хотя последняя – только в виде маленького, но очень эмоционального воспоминания.

Речь идет о буквально одном кадре, в котором появляется фотография, на которой ныне покойная королева пьет чай с Паддингтоном. Этот снимок взят из трогательного короткометражного фильма, снятого к Платиновому юбилею ее правления в 2022 году.

Для многих этот эпизод из юбилейного видео, где Ее Величество достает из сумочки собственный сэндвич с мармеладом (на предложение Паддингтона она отвечает: "Я держу свой здесь – про запас"), стал последним публичным появлением королевы. Когда через несколько месяцев в возрасте 96 лет Ее Величества не стало, среди цветов и открыток, оставленных в ее память по всей Великобритании, были сотни игрушечных мишек и сэндвичей с мармеладом (последних было настолько много, что в конце концов людей попросили прекратить приносить сэндвичи из-за "негативного влияния на дикую природу").

Добавление этой маленькой, но чрезвычайно трогательной детали в долгожданный третий фильм о Паддингтоне требовало одобрения Букингемского дворца. И это одобрение появилось: по официальной формулировке – "с разрешения и с согласия королевской семьи". А продюсер фильма Рози Элисон добавляет: "Королевская семья была очень рада, что это произошло. Но мы не хотим делать из этого большое событие, ведь Паддингтон – очень скромный персонаж".

Будущее франшизы

Впрочем, несмотря на всю скромность, Паддингтон – это невероятно успешный бренд: книги Майкла Бонда о волшебном мишке переведены более чем на 31 язык, а два полнометражных фильма о нем суммарно собрали в прокате по всему миру около 500 миллионов долларов.

Можно не сомневаться, что "Приключения Паддингтона в Перу" также ждет не меньший успех. А еще – в том, что на этом фильме знакомство с милым мишкой отнюдь не закончится. Ведь представители StudioCanal, мирового дистрибутора франшизы "Паддингтон", объявили, что компания уже работает над четвертым фильмом и спин-офф сериалом о Паддингтоне. Выход этих проектов планируется на 2027-2028 годы, к 70-летнему юбилею франшизы, который отсчитывается от 13 октября 1958 года, – дня, когда впервые вышла в свет книга Майкла Бонда "Медвежонок по имени Паддингтон".

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