Нашумевший фильм с Рэйфом Файнсом и Стэнли Туччи выйдет на экраны украинских кинотеатров уже на этой неделе.

Фильм "Конклав" (Conclave) от режиссера Эдварда Бергера уже нарекли одним из самых впечатляющих кинопроектов 2024 года. Захватывающий сюжет, мощная актерская игра и тщательно воссозданная атмосфера Ватикана превращают эту ленту в настоящий шедевр.

По сюжету фильма, после смерти Папы Римского кардиналу Лоуренсу поручают срочно организовать Конклав, на котором католические кардиналы со всего мира должны избрать нового главу католической церкви. Впрочем, сначала Лоуренсу придется справиться с интригами Ватикана и одновременно не дать секретам Церкви проникнуть в прессу. Ситация обостряется, когда кардинал узнает шокирующую тайну умершего Папы, от которой зависит будущее престола. Более того, она также касается одного или нескольких кандидатов на место наместника Божьего на Земле.

УНИАН вместе с кинокомпанией Green Light Films собрали самые интересные факты о создании картины, которая не только рассказывает историю выборов нового Папы, но и раскрывает человеческие слабости и политические интриги. Ведь уже с 21 ноября 2024 года и украинские киноманы смогут окунуться в эту глубокую и увлекательную историю.

Идея, которая ждала своего времени

Проект начал формироваться еще в 2016 году, когда роман Роберта Харриса "Конклав" попал в руки режиссера Эдварда Бергера – еще задолго до того, как он снял оскароносную историческую драму "На Западном фронте без перемен" (2022).

Однако процесс реализации оказался длительным: сценарий Питера Строгана менялся, актеры выбирались с особым вниманием, а финансирование искали на независимых платформах. Результат этого кропотливого процесса – глубокая и подробная история, вышедшая на экраны только в 2024 году.

Актеры, которые поражают своей игрой

Ключевую роль декана кардиналов Томаса Лоуренса исполнил Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "Отель "Гранд Будапешт"), актер, который уже неоднократно доказывал, что может одинаково мощно играть как драматических героев, так и злодеев. Его персонаж – человек, который стоит перед тяжелым выбором и скрывает глубокие внутренние конфликты.

"Что происходит в душе Лоуренса? Он – человек, который скрывает много разочарований, но выполняет свой долг с честью", – говорит сам Файнс о своем персонаже.

Отдельного внимания заслуживает легендарная Изабелла Росселлини ("Смерть ей к лицу", "Синий бархат"), которая сыграла сестру Агнес. Ее персонаж добавляет женской силы в жестком патриархальном мире. И хотя ее роль минимальна по количеству реплик, она остается ключевой для драматического развития.

"Мне всегда импонировали монахини. Они обладают авторитетом в своей тишине и были для меня большим вдохновением", – поделилась впечатлением о своей роли Росселлини.

Еще одной звездой каста стал Стэнли Туччи ("Дьявол носит Прада", "Милые кости", "Первый мститель"), который блестяще исполнил роль кардинала Трембле. Его герой элегантный, хитрый и интригующий политик, который мастерски манипулирует другими участниками конклава. Как всегда, Туччи добавляет своей роли шарма и глубины, превращая даже короткие сцены в маленькие шедевры.

Режиссер Эдвард Бергер так прокомментировал его игру: "Стэнли обладает уникальной способностью передать иронию и интеллект одновременно. Он идеально вписался в этот сложный мир интриг и противоречий".

Туччи в очередной раз подтвердил свою репутацию актера, который умеет делать своих персонажей незабываемыми, даже в такой глубокой драме, как "Конклав".

Место, которое вдохновляет

Съемки проходили в легендарной римской студии Cinecittà, где была воссоздана точная копия Сикстинской капеллы. Декорации получились настолько реалистичными, что даже самый требовательный зритель не заметит разницы с оригиналом. Для актеров и съемочной команды это стало дополнительной возможностью глубже погрузиться в атмосферу Ватикана.

Выборы Папы как большая интрига

Бергер называет "Конклав" политическим триллером, где борьба за власть разворачивается на фоне религиозных ритуалов. Однако эта тема имеет универсальный характер.

"Выборы, как и спорт, – это открытое противостояние. А если это выборы нового Папы, где конфликты усилены верой, – это высшая драма", – отметил сценарист Питер Строган.

Культурный контекст и актуальность

Несмотря на то, что события фильма сосредоточены на Ватикане, история резонирует с современными глобальными вопросами. Темы власти, ответственности и интриг актуальны независимо от контекста. Это позволяет ленте выходить за рамки религиозной драмы и приобретать универсальное звучание.

"Наша лента могла бы происходить и в Вашингтоне или любом другом корпоративном зале. Это история о борьбе за власть и человеческих страстях", – отмечает режиссер Эдвард Бергер.

"Конклав" – это больше, чем просто фильм. Это история, которая заставляет задуматься над моральными дилеммами, раскрывает закрытый мир Ватикана и предлагает новый взгляд на то, что происходит за закрытыми дверями.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 85% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 79 из 100 баллов, а широкая аудитория в 6,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"

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