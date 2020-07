Опубликованы кадры специального эпизода нового сезона "Люцифера" от Netflix (фото)

Эпизод расскажет о первом преступлении, которое расследовал Люцифер, когда решил посетить Лос-Анджелес в 40-х годах прошлого века.

Появились кадры из специального эпизода пятого сезона сериала Netflix "Люцифер". Его действие развернется в 1940-х годах, а снят он будет в жанре нуар.

Фото опубликовал журнал Entertainment Weekly.

Отмечается, что серия получила название It Never Ends Well for the Chicken. Эпизод расскажет о первом преступлении, которое расследовал Люцифер, когда решил посетить Лос-Анджелес в 40-х годах прошлого века. Кроме того, серия раскроет подробности из прошлого Мэйз.

"Когда работаешь с флешбэками, вопрос всегда заключается в том, какое время сможет лучше отразить героя. Нуар — это детективные истории, но Люцифер тогда еще не был детективом. В какой-то степени мы увидим его первое дело", — рассказал один из шоураннеров сериала Джо Хендерсон.

Премьера нового сезона состоится на Netflix 21 августа этого года.

