В ролике можно увидеть любимых персонажей.

Netflix презентовал первый тизер второго сезона популярного комедийного хоррор-сериала "Уэнздей" (Wednesday).

На видео, которое длится чуть больше минуты, можно увидеть главных персонажей: Уэнздей Адамс, которую играет актриса Дженна Ортега и Тайлера Гелпина, роль которого у Хантера Дуэна. Однако создатели решили продолжать держать в тайне подробности сюжета. Также пока неизвестна точная дата премьеры сериала, но указано, что это произойдет в 2025 году.

"Позже в этом году", - указано в тизере.

Видео дня

Ранее сообщалось, что исполнительным продюсером ленты стал Альфред Гоф и Майлз Миллар, а режиссером - Тим Бертон.

Кроме Ортеги, в актерский состав второго сезона вошли: Эмма Майерс, Джой Сандей, Джорджи Фармер, а также поговаривают, что Леди Гага сыграет эпизодическую роль в ленте.

О чем первый сезон сериала "Уэнздей"

Первый сезон сериала вышел на Netflix в ноябре 2022 года. По сюжету, 16-летняя девочка Уэнздей Адамс становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими сверхспособностями, а еще наладить отношения со сверстниками. Уэнздей приходится противостоять сразу трем врагам и раскрыть давнюю тайну.

Напомним, ранее звезды сериала "Уэнздей" намекнули, каким будет второй сезон.

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