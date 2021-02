Артистка во второй раз пришла попробовать свои силы в проекте.

На сцену шоу "Голос страны" вышла певица Мила Нитич, с творчеством которой украинцы уже хорошо знакомы. Читайте такжеНа "Голосе страны" выступит внучка экс-президента Украины (фото, видео)

Это был ее второй приход на проект. По словам девушки, она таким образом хочет перезагрузить свою карьеру.

Артистка для "слепых прослушиваний" выбрала песню Lady Gaga — Look what I found.

Миле Нитич удалось покорить судей шоу "Голос страны", она развернула все четыре кресла.

Кто такая Мила Нитич

В 2008 году Мила Нитич отправилась в Киев на проект «Караоке на Майдане».

Стала участницей десятого сезона телепроекта "Шанс" и вышла в финал, в котором исполнила песню Эрика Кармена на музыку С. Рахманинова All by Myself. Подарком за участие в проекте «Шанс» была возможность записать песню на студии Владимира Бебешко, от которого и поступило предложение выступить в отборочном туре на международный фестиваль «Новая волна» в Юрмале. Нитич заняла 3 место в конкурсе и получила специальный приз «Новой волны» от Аллы Пугачевой - «Золотую звезду Аллы» и денежную награду в размере 50 тысяч долларов.

Песня «Каюсь» использовалась как саундтрек для сериала «Ради любви я все смогу», композиции «Спросите у осени», «Капельки янтаря», «Синяя птица», «Я вам пишу», «Прошу, проводи меня до порога» и другие стали саундтреками к сериалу «Спросите у осени».

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко