Маколей Калкин в 90-е годы считался одним из лучших детей-актеров за всю историю кинематографа.

26 августа 2021 года американскому актеру Маколею Калкину исполняется 41 год (да, знаем, в это сложно поверить).

По этому случаю УНИАН решил разобраться, как сложилась дальнейшая судьба звезды "Один дома", который в 90-е годы прошлого века считался одним из лучших детей-актеров за всю историю кинематографа.

Родители Маколея Калкина принялись строить карьеру своего сына практически с самого его рождения, и уже в 4 года мальчик дебютировал в театре на сцене Нью-Йоркской филармонии. Спустя год состоялся кинодебют Калкина – в фильме "В полночный час", впрочем, там у него была эпизодическая роль даже без упоминания в титрах. Дальше у юного актера было еще несколько второстепенных ролей в кино, однако по-настоящему знаменитым он проснулся в 1990 году, когда ему было всего 10 лет.

А все благодаря уже культовой американской рождественской комедии "Один дома" (Home Alone). История о милом мальчике по имени Кевин Маккаллистер, которого собственная семья забыла дома накануне рождественских каникул, дружно улетев в Париж, хоть и получила смешанные отзывы критиков, обрела небывалую популярность среди зрителей. Судите сами – при бюджете 18 миллионов долларов "Один дома" суммарно заработал в прокате почти 470 миллионов долларов.

Во многом такого успеха фильму удалось добиться благодаре харизматичному мальчику Маколею Калкину. Не удивительно, что спустя два года вышло продолжение фильма – "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (Home Alone 2: Lost in New York).

До 1994 года Калкин снялся еще в нескольких фильмах, включая триллер "Добрый сынок" (Good Son), где он кардинально сменил амплуа, превратившись из милашки в мальчика-социопата и жестокого убийцу.

Казалось бы, впереди юного актера ждало блестящее будущее. Однако как нередко бывает с детьми-актерами, Калкин стал жертвой жадности собственных родителей. Отец семейства заставлял работать сына наизнос, попутно пытаясь пропихнуть на экран пятерых его братьев и сестер. При этом из-за слишком высоких требований по гонорарам, выдвигаемых отцом, Маколею попросту перестали предлагать роли в кино. Сам юный актер был только рад взять паузу, в итоге затянувшуюся почти на 10 лет.

В начале 2000-х Калкин попытался реанимировать свою карьеру. После определенного успеха на театральной сцене, он получил главную роль в независимой биографической трагикомедии "Клубная мания" (Party Monster). Фильм был основан на реальных событиях и посвящен нью-йоркскому организаторму клубных вечеринок – печальноизвестному "Королю Клубных Деток" Майклу Элигу. И хотя критики положительно оценили игру Калкина, а сам фильм стал весьма популярен в определенных кругах, это не помогло актеру возродить карьеру.

Вплоть до середины 2010-х Маколея Калкина преследовали сплошные неудачи – как в личной жизни, так и на профессиональном поприще, вылившиеся в глубочайшую депрессию, проблемы с наркотиками и даже попытку самоубийства. В какой-то момент в нем уже невозможно было разглядеть того милого парнишку из фильма "Один дома". Впрочем, ему все же удалось взять себя в руки – в итоге в 2017 году Калкин стал намного лучше выглядеть, начал отношения с актрисой Брендой Сонг, а в апреле 2021 года у пары родился первенец.

Кроме того, Калкин вновь принялся за возрождение своей кинокарьеры. Так, в феврале 2020 года было анонсировано появление актера в новом сезоне культового хоррор-сериала "Американская история ужасов" (American Horror Story: Double Feature), первый эпизод которого вышел 25 августа 2021 года.

Автор: Марина Григоренко