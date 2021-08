Что посмотреть на выходных: эстетическое удовольствие от "Зеленого рыцаря" и новый сезон "Американской истории ужасов"

На этой неделе в украинских кинотеатрах появится несколько новинок, среди которых – философский фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" от студии А24 и криминальный боевик "Кодекс киллера". Тогда как киногурманов порадуют ретроспективные показы признанной классики – мюзикла "Шербурские зонтики" с Катрин Денев. Тем временем сериальных фанатов на этой неделе ждет долгожданная премьера нового сезона "Американской истории ужасов". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

Что нового в кинотеатрах с 26 августа

Главной премьерой этой недели смело можно назвать фэнтези "Легенда о Зеленом рыцаре" / The Green Knight (США, Ирландия, 2021) от режиссера Дэвида Лоури ("История призрака", "Старик с пистолетом"). УНИАН уже побывал на допремьерном показе фильма, и готов поделиться своими первыми впечатлениями.

Начнем с того, что еще на стадии заявки к фильму было повышенное внимание. Дело в том, что дистрибуцией фильма занимается компания A24, которая в последние годы является своеобразным мерилом качества в киноиндустрии. Основанная менее десяти лет назад как независимая компания, A24 умудрилась всего за пару лет из дистрибьютера кино не для всех превратиться в главного поставщика качественного кино. Именно A24 выпустила такие фильмы, как "Враг", "Побудь в моей шкуре", "Ровер", "Бивень", "Из машины", "Ведьма", "Лобстер", "Лунный свет", "Убийство священного оленя", "Леди Берд", "Горе-творец", "Экстаз", "Солнцестояние", "Маяк", "Минари" и многое другое. Все эти проекты если не были отмечены множеством престижных наград, то точно получили восторженные отзывы критиков. А потому от каждой новой работы, выпущенной A24, ждут многого. Да, часто эти фильмы весьма специфические и совершенно не рассчитаны на массового зрителя. Но, тем не менее, пока они оправдывают все возложенные надежды.

Фильм "Легенда о Зеленом рыцаре" основан на поэме неизвестного автора "Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь" из "артуровского цикла". Но это совершенно не то фэнтези, к которому мы привыкли благодаря волшебному миру Джона Толкина. Одновременно фильм явно непохож на все те фильмы и сериалы о приключениях Короля Артура и Рыцарей Круглого стола, которые массово снимались в последнее десятилетие.

В центре сюжета фильма – молодой рыцарь, племянник легендарного Короля Артура, сэр Гавейн. Тем не менее, далеко не всегда он ведет себя как настоящий рыцарь – и это во времена, когда честь считалась превыше всего. Но однажды он принимает вызов загадочного Зеленого рыцаря, вынуждающий героя отправиться в опасное путешествие, от которого зависит его судьба. На все у него лишь год, и за это время ему нужно не только отыскать обитель Зеленого рыцаря, но и познать себя.

Главную мужскую роль в фильме исполнил британский актер Дев Патель, известный по таким фильмам, как "Миллионер из трущоб", "Робот по имени Чаппи" и "Лев" (за эту роль он получил номинацию на "Оскар"). А главная женская роль, точнее сразу две, достались шведской актрисе Алисии Викандер ("Из машины", "Девушка из Дании", "Агенты UNCLE") – она сыграла возлюбленную героя Эссель и загадочную Леди. Также в фильме снялись Джоэл Эдгертон ("Король", "Черная месса"), Шон Харрис ("Миссия невыполнима: Племя изгоев", "Прометей") и другие. Подробнее о команде, работавшей над фильмом, можно прочитать в нашем отдельном материале.

Отдельное внимание стоит уделить операторской работе, звуковому сопровождению и цветовому оформлению фильма. Длинные планы, зелено-рыжая цветовая гамма, эффектные сцены. И все это при довольно скромном бюджете в 15 миллионов долларов! Будет настоящим преступлением не отметить их наградами/номинациями. Тем более, что критики уже весьма положительно оценили фильм – на Rotten Tomatoes ему дали 87% свежести со средней оценкой 8 из 10, на Metacritic он получил высокие 85 баллов, что соответствует характеристики "преимущественно положительные отзывы", а на IMDb у него оценка 6,9 из 10 баллов от широкой аудитории.

Наш вердикт: "Легенда о Зеленом рыцаре" – это подлинное эстетическое удовольствие, после просмотра которого вам наверняка захочется побродить на просторах Интернета в поисках толкования образов из фильма. Да, возможно, фильм не для самого массового зрителя, нацеленного исключительно на развлекательный контент, и кому-то он может показаться слегка затянутым, но, поверьте, развязка буквально на последней минуте фильма с лихвой окупит все ваше терпение.

Еще одна новинка недели – криминальный боевик "Кодекс киллера" / The Protégé (США, 2021) с Мэгги Кью ("Никита", "Дивергент"), Майклом Китоном ("Бэтмен", "Бердмэн") и Самюэль Л. Джексоном ("Криминальное чтиво", "Мстители"). После успеха франшизы "Джон Уик", идея целой вселенной, населенной киллерами всех мастей, не дает покоя многим. А потому на экраны несколько раз в год стабильно выходят неоновые боевики о представителях этого непростого ремесла – от комедий "Телохранитель киллера" до феминистического "Порохового коктейля". Увы, далеко не всегда количество перерастает в качество.

На этот раз в центре сюжета – самая квалифицированная киллер мира Анна, которую в детстве спас легендарный наемный убийца Муди. Именно он стал ее опекуном и научил премудростям профессии. Спустя много лет, когда Муди внезапно погибает от рук наемника, Анна стремится отомстить. В этом ей поможет конкурент, который годами забирал самые дорогие контракты.

Стоит отметить, что на данный момент у фильма вполне неплохие отзывы – на IMDb у него оценка 6,6 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes критики дали ему 60% свежести против 76% одобрения от зрителей. В то же время на Metacritic у фильма дела обстоят несколько хуже – 47 баллов, что соответствует оценке "смешанные или средние отзывы".

Киногурманов на этой неделе порадуют ретроспективные показы музыкальной мелодрамы "Шербурские зонтики" / Les Parapluies de Cherbourg (Франция, Германия, 1964) с Катрин Денев в главной роли. Это самая успешная работа французского режиссера Жака Деми, известного своими музыкальными фильмами, в 1964 году получившая в Каннах главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь". Несмотря на то, что режиссер был представителем "Новой волны" – авангардного и экспериментального направления кинематографа – лента получила на родине успех, став самым посещаемым тогдашним фильмом во Франции. В 1966 году картина была номинирована на премию "Оскар" в четырех категориях: за лучшие иностранный фильм, оригинальный сценарий, песню и музыку.

По сюжету фильма, юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Затем Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.

Именно с "Шербурских зонтиков" началось стремительное развитие актерской карьеры Катрин Денев ("8 женщин", "Отвращение", "Молодая кровь"). Саундтрек к фильму создал композитор Мишель Легран – классик французской музыки, который имеет на своем счету три премии "Оскар", пять "Грэмми" и "Золотой глобус".

Рейтинг фильма на IMDb составляет 7,8, на Rotten Tomatoes – 99%, а на Metacritic – 86. Лента также входит во многие престижные списки, в частности в "Лучшие фильмы всех времен" по версии Sight & Sound и "1000 фильмов, которые нужно посмотреть до того, как умереть" по версии The Guardian.

Кроме того, 26 августа в украинский прокат выйдут приключенческая фантастика "Последняя миссия Пола В.Р." / Le dernier voyage (Франция, 2020), триллер "Кэндимен" / Candyman (США, 2021), мелодрама "Сексуальная зависимость" / Passion simple (Франция, Бельгия, Ливан, 2020), семейная анимация "Двое друзей и барсук" / Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret (Норвегия, 2020) и документальный фильм "Рафаэль. Добрый гений" / Raffaello – Il Genio Sensibile (Италия, 2020).

Что нового онлайн с 26 августа

Онлайн-новинки этой недели начали выходить еще с понедельника, 23 августа. Так, на Netflix вышел анимационный фильм "Ведьмак: Кошмар волка" / The Witcher: Nightmare of the Wolf (США, Республика Корея, 2021) о молодом наставнике Геральта – Весемире. Такой вот утешительный приз для всех тех, кто уже не в силах ждать второй сезон "Ведьмака" с Генри Кавиллом. Полнометражный анимационный фильм получил в целом положительные отзывы критиков – на Rotten Tomatoes у него 100% свежести от критиков и 90% одобрения от широкой аудитории, на Metacritic у него 68 баллов, а на IMDb его оценили в 7,7 баллов из 10.

Также 25 августа Netflix выпустил восемь эпизодов драматического мини-сериала "Кликбейт" / Clickbait (США, Австралия, 2021). В центре сюжета – примерный семьянин Ник Брюэр. Однажды его похищают, а потом в интернете появляется видео, на котором Ник признается, что он абьюзер. Когда это видео наберет пять миллионов просмотров, мужчина умрет. Родные Ника пытаются его спасти, а попутно узнают о нем ряд неприятных подробностей –что-то в духе "Черного зеркала". Главную роль в сериале исполнил Эдриан Гренье, известные по сериалу "Красавцы". На IMDb сериал уже получил довольно высокие 7,5 баллов из 10, тогда как на Metacritic у него средние отзывы – 46 баллов из 100 возможных.

Кроме того, 25 августа телеканал FX выпустил первый эпизод долгожданного 11 сезона культового сериала-антологии от Райана Мерфи и Брэда Фэлчака – "Американской история ужасов: Двойной сеанс" / American Horror Story: Double Feature (США, 2011-). По традиции, каждый новый сезон рассказывает совершенно новую историю, за редким исключением, не связанную с предыдущими сезонами. Объединяют их лишь некоторые актеры, задействованные в главных ролях.

11 сезон "Американской истории ужасов", состоящий из 10 эпизодов, впервые будет разделен на две части – "Красный прилив", события которого разворачиваются "у моря", и "Долина Смерти", которая проходит "у песка". Сюжет первой части будет вращаться вокруг молодого писателя, переживающего творческий кризис. Вместе с беременной женой и дочерью он переезжает на зиму в изолированный пляжный городок. Однако, как только семья обустраивается на новом месте, истинные жители города начинают заявлять о себе.

Главную роль в первой части 11 сезона исполнил Финн Уиттрок, ранее задействованный в четырех сезонах AHS – "Фрик шоу", "Отель", "Роанок" и "1984". Роль его супруги досталась Лили Рэйб, снявшейся в большей части предыдущих сезонов. Также в "Красном приливе" засветились хорошо знакомые фанатам хоррор-франшизы Фрэнсис Конрой, Эван Питерс, Сара Полсон, Билли Лурд, Анжелика Росс, Лесли Гроссман, Денис О’Хара и Мэтт Бомер. Среди новичков франшизы – Маколей Калкин (да-да, малыш Кевин из "Один дома").

Первый эпизод нового сезона "Американской истории ужасов" получил в целом положительные отзывы критиков – на IMDb у него пока что оценка 8 баллов из 10.

Тем временем на Disney+ 25 августа вышел третий эпизод анимационного сериала-антологии "Что, если…?" / What If…? (США, 2021), выпущенного в рамках четвертой фазы киновселенной Marvel. На этот раз мультсериал покажет альтернативную версию развития классического сюжета, если бы Нику Фьюри помешали собрать оригинальную шестерку Мстителей.

***

Также вы можете посмотреть фильмы и сериалы, вышедшие в предыдущие недели.

Марина Григоренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter