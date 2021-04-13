Калкин стал отцом / instagram.com/culkamania
Известный актер Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг впервые стали родителями.
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5 апреля на свет появился их сын Дакота. Мальчика назвали в честь погибшей сестры Калкина.
"Мы очень рады", – прокомментировали актеры пополнение в семье.
Маколей Калкин и Бренда Сонг: история отношений
- Пара познакомилась благодаря совместным съемкам в фильме "Мальчишник в Таиланде"
- В начале романа Калкин старался не афишировать отношения. Когда тайное стало явным, пара перестала скрываться, а спустя немного времени молодые люди съехались
- Бренда стала более откровенной в выражении чувств, заявив, что люди не понимают, насколько Калкин замечательный
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