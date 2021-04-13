Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

Ребенок появился на свет 5 апреля.

Известный актер Маколей Калкин и актриса Бренда Сонг впервые стали родителями. Читайте такжеИрина Шейк в белье поразила изгибами своего тела 5 апреля на свет появился их сын Дакота. Мальчика назвали в честь погибшей сестры Калкина. "Мы очень рады", – прокомментировали актеры пополнение в семье. Маколей Калкин и Бренда Сонг: история отношений Пара познакомилась благодаря совместным съемкам в фильме "Мальчишник в Таиланде"

В начале романа Калкин старался не афишировать отношения. Когда тайное стало явным, пара перестала скрываться, а спустя немного времени молодые люди съехались

Бренда стала более откровенной в выражении чувств, заявив, что люди не понимают, насколько Калкин замечательный Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: Диана Могилевич

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