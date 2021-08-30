Ради знакомства с "холостячкой" мужчина отказался от международных соревнований.

Еще одним участником шоу "Холостячка" со Златой Огневич стал рекордсмен Америки по фридайвингу, 37-летний бизнесмен и владелец IT-компании Андрей Хветкевич.

Об этом сообщает пресс-служба СТБ. Отмечается, что рекорд Андрея - ныряние с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.

Читайте также"Холостячку" Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" вместе после расставания (фото)"На моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США", - рассказывает участник шоу "Холостячка".

По словам Андрея, он жил в Лос-Анджелесе, Таиланде, Майами, на Гавайях. Последнее место жительства - Мексика.

Ради знакомства с "холостячкой" Златой Огневич мужчина отказался от международных соревнований, к которым готовился более года, и прилетел из Мексики в Украину.

"Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами", - заявил Андрей.

"Холостячка" со Златой Огневич: что известно о шоу и участниках

Премьера второго сезона романтического реалити "Холостячка" состоится 17 сентября в 19:00 на СТБ.

На шоу пришел официант из Черновцов Вениамин, который переехал в Лондон и там открыл собственный ресторан.

Также за сердце "холостячки" будет бороться стоматолог Роман из Киева.

Автор: Ольга Робейко