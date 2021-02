Также зрители проекта увидят выступление вокалиста из Марокко.

В воскресенье, 28 февраля, в 21:00 на телеканале "1+1" покажут один из самых драматичных эпизодов шоу "Голос страны".

Первым участником, который откроет эфир, станет Денис Потреваев. Артист уже был на проекте "Голос страны-4" и участвовал в баттле с Никитой Алексеевым, более известным как певец ALEKSEEV. Денис исполнил песню Celine Dion под названием All by myself.Читайте такжеЭкс-дуэт "Алиби" поразил своим решением на шоу "Голос страны" (фото, видео)

Также впечатлит своим голосом и певец Илья Николаенко. Артист пришел на шоу из-за сложных отношений с отцом. С самого детства он не воспринимал серьезно увлечение сына музыкой.

Испытать удачу на сцене "Голоса страны" решил и 18-летний TikTok-блогер из Мариуполя Никита Леонтьев. Артист исполнил хит группы СКАЙ под названием "Тебе це може вбити".

Также телезрителей ждет возвращение на сцену "Голоса страны" певицы KOLA, эмоциональное выступление Катерины Руденко, а также выступление вокалиста из Марокко.

"Голос страны": что известно о шоу

"Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского тв на канале RTL в 2010 году.

Украина стала одной из двух стран наряду с США, которые начали работу над адаптацией формата сразу же после выхода оригинального шоу.

"Голос страны-11": что получит победитель

Победитель одиннадцатого сезона "Голоса страны" получит квартиру в одном из киевских жилых кварталов и выступит на музыкальном фестивале ATLAS WEEKEND.

