УНИАН делится впечатлениями о фильме, в котором среди снова преступников россияне – не то чтобы нам это нравилось, как их наказывают, но сколько же уже можно, добавьте интриги.

10 апреля 2025 года в украинский прокат выходит шпионский триллер "Аматор" (The Amateur) с Рами Малеком в главной роли. Стоит ли смотреть новинку, читайте в обзоре УНИАН.

О чем фильм

Главный герой фильма – скромный сотрудник ЦРУ Чарльз Хеллер, который занимается криптографией на минус пятом этаже офиса в Лэнгли без окон и солнечного света. В целом, персонаж неприметный – у него немного друзей и куча фобий, он не слишком спортивный, а в свободное от работы время парень продолжает разгадывать головоломки и что-то мастерить. И каким-то образом этот скромный парень сумел жениться на красивой и уверенной в себе девушке Саре, с которой у него, похоже, идеальные отношения.

Но все это рушится, когда Сара едет на несколько дней в Лондон на рабочую конференцию – и по несчастливому стечению обстоятельств становится жертвой теракта: в отеле девушку берут в заложники преступники, а затем во время отступления ее убивают.

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Убитый горем Чарли, который узнает о трагедии от своих руководителей, поначалу надеется, что управление накажет виновных. Впрочем, там не спешат раскрывать дело, поэтому мужчина сам берется за расследование – благодаря своим компьютерным навыкам и аналитическим способностям он быстро устанавливает личности всех четырех нападавших. Когда же он приносит собранную информацию своим руководителям, оказывается, что они уже давно в курсе всего этого, но не трогают преступников, потому что они являются частью чего-то большего.

Параллельно Хеллер получит от своего тайного информатора секретные факты, указывающие на то, что некоторые операции ЦРУ были весьма подозрительными и привели к ряду случаев гибели как гражданских, так и партнеров из других стран. Чарльз, вместо того чтобы придать информацию огласке, решает использовать ее в свою пользу – путем шантажа, он уговаривает руководство провести для него курс спецподготовки, чтобы он смог самостоятельно наказать убийц жены.

Пока мужчина готовится под руководством строгого опытного агента Хендерсона, причастные к незаконным операциям руководители ЦРУ пытается отыскать его файлы, которые он использует для гарантии своей безопасности. Так начинается "игра в кошки-мышки" с высокими ставками.

В дальнейшем Чарли прыгает между городами Европы и не только, выслеживая убийц, находя неожиданных союзников и убегая от преследователей.

Не обошлось в фильме и без россиян и белорусов. Чуть ли не в каждом шпионском фильме-сериале последних лет именно представители этих стран выставлены не в лучшем свете и часто являются антагонистами. Конечно, нам, украинцам, доставляет удовольствие, когда их потом наказывают. Но, ну сколько же уже можно одно и то же? Добавьте уже хоть немножко креатива и интриги!

Также уже трудно вспомнить хоть один шпионский фильм, в котором бы главный герой не противостоял коррумпированным коллегам-разведчикам. (Впрочем, учитывая последние назначения и скандалы в органах безопасности США, становится легче поверить, что там у них постоянно происходит какой-то бардак).

Тем не менее, сюжет фильма уж слишком притянут за уши, с некоторыми моментами, которые кажутся полной нереалистичной чепухой.

Кто в главных ролях

Главную роль в фильме сыграл лауреат "Оскара" Рами Малек ("Богемная рапсодия", "007: Не время умирать", "Оппенгеймер", сериал "Мистер Робот"). Нельзя сказать, что он здесь выдал какую-то прямо сногсшибательную актерскую игру, скорее проходная работа с вероятно неплохим гонораром. Сам персонаж тоже не является таким уж харизматичным и интересным, хотя рассказали зрителям о нем достаточно.

Также в ленте задействованы Лоренс Фишберн (франшизы "Матрица", "Джон Уик"), Рэйчел Броснаген ("Супермен", сериал "Удивительная миссис Мейзел"), Джон Бернтал (сериалы "Сорвиголова", "Каратель") и Холт Маккелени ("Гнев человеческий", "Аллея ужаса", сериал "Охотник за разумом"). Впрочем, за исключением последнего, все они как-то вяло раскрывались, а порой вообще были ненужными для сюжета. Например, вот как персонаж Джона Бернтала – агент ЦРУ Джексон "Медведь" О'Брайен, от которого зритель до последнего ожидал какого-то мощного включения в сюжет, а в итоге все ограничилось советом главному герою, до которого тот и сам мог бы быстро додуматься.

По факту, единственным персонажем в фильме, который вызывает чувства и сочувствие, является героиня Катрины Балф (сериал "Чужестранка") Инквилин Дэвис – вдова бывшего кгбэшника/фсбэшника, который перешел на сторону ЦРУ. Этот персонаж в фильме хоть и появляется ненадолго, но играет важную роль в плане мести главного героя.

Немного о режиссере

Снял фильм британский режиссер Джеймс Говс, который много работал над сериалами, в том числе отдельными эпизодами "Доктор Кто", "Мерлин", "Бульварные ужасы", "Черное зеркало", "Алиенист" и "Сквозь снег".

В "большом кино" он дебютировал в 2023 году с высоко оцененной критиками биографической драмой "Одна жизнь", главные роли в которой сыграли Энтони Хопкинс и Хелена Бонэм Картер.

Реакция на фильм

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 67% одобрения от критиков против 87% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 53 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

"Любитель" – это среднестатистический шпионский триллер, который пытается выехать на нескольких звездных именах в касте и видах популярных европейских столиц, но одновременно кишит клише, ненужными сценами, странными сюжетными поворотами и не слишком интересными персонажами.

В целом, фильм вполне можно смотреть благодаря визуальной составляющей (там есть несколько действительно эффектных сцен, как, например, в стеклянном бассейне на крыше), но он точно не принесет вам чего-то нового и захватывающего, особенно когда вы уже успели посмотреть много шпионских триллеров. Например, недавний "Операция "Черный кейс" от Стивена Содерберга с Кейт Бланшетт и Майклом Фассбендером выдался гораздо более удачным.

Общая оценка – 5,5 из 10 баллов.

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Марина Григоренко