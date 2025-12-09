Эта кинопрокатная неделя в Украине будет богата на фильмы ужасов и триллеры.

Среди главных премьер в кинотеатрах Украины на этой неделе – южнокорейский чернокомедийный триллер "Метод исключения" от культового Пак Чхан Ука и хоррор-фэнтези "Поймать монстра" с Мадсом Миккельсеном.

Тем временем, онлайн на Netflix выйдет детективный фильм "Достать ножи: Воскрешение покойника" с Дэниелом Крейгом.

Подробнее обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Метод исключения

No Other Choice (Южная Корея, 2025, комедия/триллер/драма/криминал)

В центре сюжета фильма, являющегося произвольной экранизацией романа Дональда И. Вестлейка "Топор", – мужчина средних лет по имени Ман Су, которого внезапно увольняют со стабильной работы, которой он отдал много лет. После долгой безработицы, отчаянно пытаясь сохранить собственный дом и обеспечить семью, он разрабатывает уникальный план, чтобы получить новую работу – "создать" для себя должность в компании, физически избавившись от того, кто занимает ее сейчас. А чтобы место точно досталось именно ему, Ман Су также решает предусмотрительно избавиться от любых возможных конкурентов в своей довольно узкой профессиональной области.

Главную роль в фильме сыграл один из самых известных южнокорейских авторов современности Ли Бен Хон ("Джи Ай Джо: Атака Кобры", "Великолепная семерка", "РЭД", "Терминатор: Генезис"), которого многие зрители также могут знать по роли "Фронтмена" в "Игре в кальмара".

Снял ленту культовый южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Сочувствие господину Мести", "Олдбой", "Служанка", "Решение уйти").

Мировая премьера фильма состоялась в августе 2025 года в основной конкурсной программе 82-го Венецианского кинофестиваля, и с тех пор его уже успели показать на нескольких десятках крупных международных кинофестивалей, где он получил немало престижных наград. Также фильм был выдвинут на "Оскар" от Южной Кореи в категории "Лучший международный фильм".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил впечатляющие 100% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 86 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание").

Поймать монстра

Dust Bunny (США, 2025, хоррор/фэнтези)

В центре сюжета фильма, название которого дословно переводится как "Пылевой кролик", – восьмилетняя девочка Аврора, которая просит своего странного соседа помочь ей убить монстра под ее кроватью, который, по ее мнению, съел ее семью. Подозревая, что родителей девочки убили люди, которые охотятся на него самого, мужчина берется за дело. Теперь он будет вынужден защитить Аврору от реальных монстров.

Главную роль в фильме сыграл Мадс Миккельсен ("Доктор Стрэндж", "Еще по одной", "Рыцари справедливости", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора", "Индиана Джонс и реликвия судьбы", "Последний викинг", сериал "Ганнибал").

Также в фильме сыграли Софи Слоун (первая главная роль в полнометражном фильме), Сигурни Уивер (франшизы "Чужой", "Охотники за привидениями"), Дэвид Дастмалчян ("Человек-муравей", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Киллербот") и другие.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Брайан Фуллер, который прославился благодаря работе над сериалами ("Герои", "Американские боги", "Звездный путь: Дискавери"). Также он создал популярный сериал "Ганнибал", главную роль в котором играл Миккельсен – это их первая совместная работа с тех пор. "Поймать монстра" – это режиссерский дебют для Фуллера.

Премьера "Пылевого кролика" состоялась в сентябре 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 87% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Обитель

TheHome(США, 2025, хоррор/триллер)

Проблемный молодой человек Макс устраивается на работу в дом престарелых. Впрочем, совсем скоро он понимает, что это место скрывает в себе жуткие тайны.

Главную роль в фильме сыграл Пит Дэвидсон ("Тело Тело Тело", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Дурные деньги", шоу "Субботним вечером в прямом эфире").

Снял ленту американский режиссер Джеймс Демонако, известный как создатель хоррор-франшизы "Судная ночь".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 30% одобрения от критиков и 58% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 39 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 3,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом негативные отзывы".

Тихая ночь, смертельная ночь

Silent Night, Deadly Night (США, 2025, ужасы/слешер)

Главный герой фильма, являющегося римейком оригинального хоррора "Тихая ночь, смертельная ночь" 1984 года, – 18-летний Билли, который в детстве собственными глазами видел, как мужчина в костюме Санты убил его родителей. Став взрослым, каждый год на Рождество он надевает веселый красный костюм и устраивает кровавую резню, чтобы удовлетворить свое искаженное чувство справедливости.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic широкая аудитория оценила его в 5,2 из 10 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Снежная королева

North: An Epic Journey of Friendship (Норвгия, 2025, анимация/приключения/семейный)

В очередной интерпретации знаменитой сказки датского писателя Ганса Кристиана Андерсена юная Герда отправляется на поиски пропавшего друга Кая и попадает в водоворот приключений, где добро соревнуется с холодом Снежной королевы. Впереди – удивительные встречи, опасное путешествие в ледяной дворец и самое теплое Рождество, которое только можно представить.

В оригинальной версии одну из главных ролей в мультфильм озвучил уже упомянутый выше Мадс Миккельсен.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Достать ножи: Воскрешение покойника

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (США, 2025, детектив)

Во время расследования нового дела известный детектив Бенуа Бланк объединяет усилия с прилежным молодым священником, чтобы расследовать невероятное преступление в церкви маленького городка с темной историей.

В третьей части франшизы к главной роли вернулся Дэниел Крейг (франшиза "007", "Квир", "Девушка с татуировкой дракона").

Также в фильме сыграли Джош О'Коннор ("Соперники", "Химера"), Гленн Клоуз ("Роковое влечение", "101 далматинец", "Деревенская элегия"), Джош Бролин (франшиза "Мстители", "Старикам здесь не место", "Сикарио", "Дэдпул 2", "Оружие"), Мила Кунис ("Черный лебедь", "Очень плохие мамочки"), Джереми Реннер (франшиза "Мстители", "28 недель спустя", "Повелитель бури", "Город воров"), Эндрю Скотт (сериалы "Шерлок", "Дрянь", "Рипли"), Кейли Спени ("Присцилла", "Чужой: Ромул", "Восстание штатов") и другие.

Как и в случае с первыми двумя фильмами серии, 2019 и 2022 годов, режиссером выступил Райан Джонсон ("Петля времени", "Звездные войны: Последние джедаи", сериал "Покерфейс").

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, а в конце ноября он вышел в американский прокат.

Для широкой аудитории фильм станет доступен с 12 декабря 2025 года на Netflix.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 92% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 94% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 80 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2025 года – на этой неделе на Disney+ стартует второй сезон фэнтези-сериала "Перси Джексон и Олимпийцы", а на Netflix выйдут второй сезон анимационного экшна "Расхитительница гробниц: Легенда Лары Крофт" и первый сезон комедийного сериала "Человек против младенца".