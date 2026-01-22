Звезда 'Секса в большом городе' впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

Причиной послужила ее реакция на обвинения в его адрес.

Американский актер Крис Нот впервые подробно объяснил, почему перестал общаться с Сарой Джессикой Паркер, с которой много лет играл в сериале "Секс в большом городе".

Как известно, в 2021 году несколько женщин обвинили актера, сыгравшего в популярном шоу Мистера Бига/Супермена, в сексуальном насилии и изнасиловании. Актер все обвинения опроверг, заявив, что "никогда не переходил и не перейдет эту грань", а истории женщин назвал полной выдумкой.

Вскоре после этого Сара Джессика Паркер вместе с Синтией Никсон и Кристин Дэвис, которые играли главные роли в сериале "Секс в большом городе", обнародовали совместное заявление, поддержав женщин, которые решились выступить и поделиться своим болезненным опытом.

В интервью Кари Майер Робинсон, фрагмент из которого публикует People, Нот подтвердил, что они с Паркер больше не друзья. По его словам, заявление актрисы стало для него "болезненным" и таким, что "повлияло на все":

"Заявление, которое они обнародовали, было не чем иным, как управлением брендом, на самом деле - я не знаю, это было грустно, это было разочаровывающе, это было неожиданно. Потому что нужно было позвонить мне и услышать мою сторону. Вы знаете меня много лет, и мы работали вместе много лет".

Актер отметил, что реакция звезд на скандал была "более голливудской, чем сам Голливуд", однако они были знакомы очень много лет, поэтому он ждал хотя бы звонка и готовности выслушать его позицию.

"То, что достигнуто, - это хорошо. Ты знаешь, кто и где стоит, знаешь, кто твои настоящие друзья, а кто нет. Это важно знать. Я просто знаю, что если бы ситуация была наоборот, я бы так не поступил", - добавил Нот.

Напомним, после обвинений Криса Нота также исключили из продолжения сериала "И просто так..." - его герой Мистер Биг умер в первой серии, а запланированное возвращение в финале сезона так и не показали.

