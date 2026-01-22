'Я люблю Украину' возвращается: новый сезон любимого семейного шоу скоро на ТЕТ

Семейная традиция познавать Украину вместе снова возвращается. Телеканал ТЕТ готовит новый сезон шоу "Я люблю Украину" с любимой ведущей Дарьей Петрожицкой и неизменными капитанами – Юрием Ткачем и Александром Педаном. Съемки проекта стартуют в скором времени, а зрителей ждут премьерные выпуски, новые звездные лица и заметные обновления в формате.

"Я люблю Украину" – это больше, чем развлекательное шоу. Это теплая семейная традиция и часть воскресных вечеров для тысяч украинских семей. Об этом так много писали в комментариях под выпусками, что телеканал ТЕТ составил целую песню из восторженных реакций зрителей. В ней и о веселом и креативном Юрии Ткаче, и о красивой Дарье Петрожицкой, от которой глаз не отвести, и о сообразительном Александре Педане, и о любимом раунде "Крокодил", и о хорошем настроении, которым заряжает каждая программа.

"Я люблю Украину" без преувеличения объединяет целые поколения вокруг познания своей страны – ее культуры, языка, традиций, обычаев и людей, которыми мы гордимся. Здесь азарт игры конкурирует с добрым юмором, а звезды открываются с неожиданной стороны – искренне, эмоционально, без сценариев.

В новом сезоне зрителей ждут новые конкурсы, неожиданные звездные дуэты и яркие моменты, которые рождаются прямо в студии шоу. Команды Юрия Ткача и Александра Педана снова сойдутся в дружеском противостоянии, где важны не только знания, но и сообразительность, быстрая реакция и чувство юмора. А очаровательная ведущая Дарья Петрожицкая будет задавать ритм каждому выпуску, искренне поддерживая как "ткачевцев", так и "педановцев".

"Я люблю Украину" уже четвертый год подряд доказывает: познавать свою страну можно весело, с улыбкой и в любом возрасте. Новый сезон скоро на телеканале ТЕТ. Не пропустите премьерные выпуски семейного шоу, которое смотрят вместе и ждут с нетерпением.

