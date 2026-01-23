Скрипач Александр Рыбак сенсационно возвращается на 'Евровидение'

Исполнитель примет участие в национальном отборе Норвегии.

Норвежский скрипач и певец беларуского происхождения Александр Рыбак, победитель "Евровидения-2009", решил побороться за право снова представлять страну на песенном конкурсе.

Как сообщается на сайте "Евровидения", 39-летний исполнитель возвращается на сцену национального отбора Норвегии с песней "Rise", автором музыки и текста которой является он сам. Трек вошел в его новый альбом "Fairytales Too". По словам музыканта, в новой работе соединился его опыт работы последних лет - от детского мюзикла "Trolle" до получения магистерской степени по киномузыке в США.

В финале Melodi Grand Prix, который состоится 28 февраля, ему придется конкурировать с яркими и разножанровыми исполнителями. Среди них - Hedda Mae с композицией "Snap Back", Mileo с треком "Frankenstein", emma с песней "Northern Lights", STORM с "Lullaby", Leonardo Amor с балладой "Prayer", Silke с "Forevermore" и "JONAS LOVV" с треком "YA YA YA".

Девятого финалиста определят через серию музыкальных дуэлей, проходящих на радио и онлайн-платформах с участием зрительского голосования. Победитель Melodi Grand Prix 2026 получит право представлять Норвегию на Евровидении в Вене.

Напомним, в Украине уже определились все финалисты Национального отбора на "Евровидение". Сегодня были объявлены имена ведущих финала.

