В жизни трех знаков Зодиака начинается 'белая полоса': кто эти счастливчики

В перечне есть представители знака Скорпион.

Начиная с 23 января 2026 года, для трех знаков Зодиака наступает период ощутимого облегчения. Марс переходит в знак Водолея, а это один из самых продуктивных транзитов, когда речь идет о нестандартных решениях, гибкости и умении находить выход там, где раньше был тупик, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

В это время прогресс приходит не через давление и упорство, а через эксперименты и свежий взгляд на привычные вещи. Водолейская энергия смягчает жесткие установки, пробуждая любознательность и внутреннюю осознанность. Марс перестает подталкивать и напрягать – вместо этого он помогает увидеть альтернативные маршруты. Уходит ощущение выгорания и внутреннего истощения.

К пятнице появляется чувство обновления: окружающая реальность больше не кажется неподъемной. Для этих знаков зодиака это заметный сдвиг – сопротивление уменьшается, а процессы идут легче. Мир не становится идеальным, но становится понятнее и спокойнее. И именно в этой простоте кроется особая сила.

Близнецы

Переход Марса в Водолей сразу начинает работать в вашу пользу, Близнецы. С 23 января общение становится более живым и честным, а проекты и идеи, которые долго стояли на месте, наконец получают движение. С этим транзитом все словно перестает давить – появляется ощущение легкости и свободы.

Ответы приходят через диалоги и встречи с близкими по духу людьми. Именно окружение становится источником вдохновения и свежих идей. В этот день вам нет необходимости погружаться в информационный поток социальных сетей – всё важное уже рядом.

Жизнь кажется проще, потому что вы на время перестаете переживать из-за глобальных событий и внешнего шума. Иногда полезно быть в курсе, но бывают моменты, когда тишина гораздо ценнее. Сейчас – как раз такой момент. Позвольте себе отложить телефон и побыть в своем ритме.

Водолей

23 января вы почувствуете, как к вам возвращается энергия, Водолей. Вход Марса в ваш знак приносит всплеск мотивации и давно утраченный энтузиазм. Внутренняя сила, которая будто бы дремала, снова дает о себе знать.

Задачи, которые раньше казались чрезмерно тяжелыми, теперь выполняются без напряжения. Вы четко понимаете, что нужно сделать, и действуете спокойно, без лишних эмоций. Просто делаете – и этого достаточно.

Жизнь становится легче в тот момент, когда вы позволяете себе остановиться, сделать паузу и перевести дыхание. Медленный темп в этот день работает на вас. Даже самые простые радости помогают восстановить баланс и вернуть ощущение устойчивости.

Скорпион

Марс в Водолее меняет ваше отношение к стрессу, Скорпион. 23 января вы неожиданно осознаете, что далеко не каждая ситуация требует максимального накала эмоций. Интенсивность – ваш привычный инструмент, но сейчас она не обязательна.

Возможно, самым разумным шагом станет временная дистанция от кого-то из близких – друга или родственника. Не навсегда, а ровно настолько, чтобы вы смогли восстановить силы. В вашем окружении могут быть люди, которые незаметно забирают вашу энергию, и иногда лучший выход – сделать шаг назад.

Когда вы выбираете спокойствие вместо эмоционального вовлечения, жизнь сразу становится проще. Это не слабость, а забота о себе. Вы имеете полное право на паузу. Такой подход помогает сохранить ресурсы и быстро вернуть внутреннее равновесие.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака потеряют голову от любви до 1 февраля 2026.

Вас также могут заинтересовать новости: