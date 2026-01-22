Пять знаков Зодиака потеряют голову от любви до 1 февраля 2026: кто они

В перечне есть представители знака Весы.

Появился гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля 2026 года. Для пяти знаков Зодиака наступает благоприятный период в личной жизни, пишет YourTango.

С понедельника Нептун переходит в Овен, принося в отношения свежую, активную энергию и открывая новые возможности для романтических связей. Хотя для некоторых это время может быть непростым, выбранные знаки сумеют сохранить верность своим чувствам и укрепить эмоциональные связи.

Весы

Весы, важно осознавать, кому и чему вы отдаёте внимание. С переходом Нептуна в Овен в понедельник, 26 января, вы получите романтический импульс, который принесет вдохновение, но требует осторожности. Если вы уже в отношениях, следите за своими границами и не жертвуйте своими потребностями. Активно решайте проблемы и определяйте, где готовы идти на компромисс. Для одиноких Весов Нептун может создавать иллюзии и заставлять видеть только лучшие качества потенциального партнера. Смотрите на поступки, а не только на слова, и убедитесь, что энергетический баланс сохраняется.

Стрелец

Стрельцы, с приходом Нептуна в Овен романтика начинает ощущаться особенно сильно. Это время может казаться моментом, когда вы нашли свою вторую половинку, но важно сохранять трезвый взгляд на реальность. Не спешите с обещаниями и решениями, связанными с браком или совместной жизнью. Одиноким Стрельцам энергия Нептуна помогает привлечь стабильные, глубокие отношения, а не мимолетные интриги. Размышления о будущем и собственных мечтах о любви помогут подготовиться к более серьезным шагам, которые станут возможными после 13 февраля, когда Сатурн войдет в Овен.

Лев

Львы, во вторник, 27 января, Меркурий соединяется с Венерой в Водолее, создавая благоприятные условия для совместного планирования будущего с партнером. Обсуждение целей и ожиданий поможет выстроить гармоничные отношения. Если вы одиноки, этот период принесет активное романтическое движение: новые знакомства и приглашения будут следовать одно за другим. Используйте этот момент для общения и открытости, чтобы привлечь потенциального партнера и построить отношения, которые действительно будут радовать вас обоих.

Близнецы

Близнецы, после среды, 28 января, когда Марс соединяется с Плутоном в Водолее, ваши отношения получат мощный импульс для перемен. Это время трансформации – вместо контроля или давления важно доверять процессу и дать партнеру возможность проявить себя. Эта энергия побуждает к действиям, вдохновляет на перемены и решительные шаги. Если вы планировали переезд или совместное путешествие, сейчас оптимальный момент. Романтические преобразования происходят, когда вы выравниваетесь с собственными целями и внутренними стремлениями, позволяя событиям развиваться естественно.

Рыбы

Рыбы, к пятнице, 30 января, Меркурий в Водолее соединяется с Юпитером в Раке, открывая возможности для планирования будущего и обсуждения отношений. Это время помогает выразить свои мысли и чувства, которые ранее оставались скрытыми, и наладить доверительные диалоги. Для одиноких Рыб есть шанс встретить человека с сильной духовной связью, будь то новая встреча или кто-то из прошлого. Интуиция и внутреннее ощущение правильности будут усиливаться, а уроки прошлого помогут принимать более осознанные решения в любви и построении крепких, здоровых отношений.

