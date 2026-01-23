Три знака Зодиака вскоре откроют двери в новую реальность: что их ждет

В списке есть представители знака Лев.

С 23 января 2026 года для трех знаков Зндиака начинается по-настоящему переломный этап. Соединение Солнца и Плутона приносит энергию внутренней силы, правды и процессов, которые невозможно повернуть назад, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Плутон не терпит полутонов. Он разрушает иллюзии, убирает фальшь, слабые намерения и роли, давно потерявшие актуальность. Солнце, в свою очередь, подсвечивает точки, где контроль был утрачен, и ясно показывает, каким образом можно вернуть равновесие. Этот транзит вытаскивает на поверхность то, что долго оставалось скрытым, и лишает возможности оставаться в стороне. В пятницу придется встретиться с реальностью лицом к лицу.

23 января представители этих знаков возвращают себе утраченную силу и направляют ее на личную трансформацию. Самообман заканчивается. Начинается движение вперед, осознанное и желанное. Это вход в новую, более мощную жизненную фазу.

Лев

Соединение Солнца и Плутона заставляет вас, Лев, честно посмотреть на себя. 23 января становится очевидно, где вы действовали поверхностно, подменяя подлинность удобным образом. Сейчас важно не уменьшать себя, а перестать соответствовать роли, которая больше не отражает ваших истинных ожиданий. Вы способны на большее – и вы это прекрасно осознаете.

Реакция людей вокруг меняется, как только вы перестаете играть. И эта реакция говорит громче любых слов. Соединение Солнца и Плутона призывает вас держать внутренний стержень и верить в собственную ценность. Ваш голос имеет вес, ваши слова значимы. Используйте эту энергию осознанно – она способна изменить вас изнутри.

Козерог

Для Козерогов это соединение запускает серьезный внутренний сдвиг, связанный с темами контроля, долга и ответственности. 23 января вы ясно видите, где привычка к самоограничению стала чрезмерной. Этот этап завершен. Настоящие перемены начинаются в момент, когда вы отпускаете образ, который слишком долго определял вашу жизнь.

Отказ от старой роли может казаться опасным, но продолжение прежнего пути становится еще более изнурительным. Пришло время двигаться дальше. Соединение Солнца и Плутона помогает вам вернуть авторитет на собственных условиях. В пятницу вы решитесь на изменения, о которых раньше даже не задумывались. Без сомнений и чувства вины. Вы вступаете в сильный и значимый период своей жизни.

Рыбы

Для Рыб соединение Солнца и Плутона становится источником глубоких эмоциональных прозрений. 23 января приходит понимание того, насколько легко вы поддавались чужому влиянию. Осознание этого факта становится толчком к переменам. Наступает время обозначить личные границы и задать новые правила в отношениях с окружающими. Открытость не означает уязвимость для манипуляций.

Трансформация, происходящая в этот период, тихая, но окончательная. Когда вы перестаете зависеть от чужого мнения, перед вами открывается дверь в новую, более сильную жизненную фазу. Рыбы, вы можете оставаться собой и при этом быть рядом с людьми, которые уважают вас такими, какие вы есть. Это реальность, к которой вы готовы.

