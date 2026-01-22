Известная актриса заявила, что слишком красива для украинского кино

Артистка говорит, что мечтает играть в исторических фильмах.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук, известная по проектам "Райское место" и "Свингеры", призналась, что очень хочет сниматься в исторических фильмах.

В интервью проекту "Сплетни Большого Города" 40-летняя артистка заявила, что ее не приглашают на съемки в таких фильмах, аргументируя это тем, что она "слишком современная". Женщина отметила, что не понимает этого аргумента, поскольку уже имела подобный опыт:

"Мою внешность не очень любит украинское кино, потому что я для них слишком красивая, слишком яркая. Недавно говорю своему товарищу: "Почему меня не берут на эту историческую картину? Почему ты меня даже на пробы не позвал?". А он: "Ты слишком современная, ты не можешь сниматься в исторической картине".

Другой режиссер сказал Саливанчук, что она может играть в исторических фильмах, но ей нужно подбирать роли, ведь у нее "не совсем славянский типаж". "Мне иногда от этого обидно, если честно", - добавила актриса.

Напомним, ранее Анна Саливанчук откровенно рассказала о родственниках в Российской Федерации, а также поделилась, продолжают ли они общаться несмотря на полномасштабное вторжение россиян в Украину. Один из них является военнослужащим, однако актриса считает, что он уже мог уйти на пенсию.

