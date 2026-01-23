'Это шок!': Леся Никитюк эмоционально высказалась о блэкаутах в Украине

Ситуация в украинской энергетической системе остается сложной.

Известная ведущая Леся Никитюк высказалась о блэкаутах в Украине.

В своем Instagram в stories она поделались, что стойкость украинцев вызывает у нее гордость.

"Горжусь нашими людьми! - отметила Леся. - Пришла на маникюр, а мне мастер Марина говорит: "Вы простите, но мы на генераторе, поэтому вытяжка работает, но слабо" Я говорю, за такое не извиняйтесь, мы все на генераторах, слава Богу, что вообще все работает. Потом захожу в магазин, а мне продавец говорит, извините у нас полки не светящиеся, может вам подсветить по телефону, чтобы лучше видно, что взять?".

При этом Никитюк добавила:

"Вдумайтесь, это только в этой стране люди работают в разных сферах, несмотря на непростые времена и еще извиняются, что все не на таком уровне, как бы хотелось. Это шок!! Я представляю такую ​​же ситуацию где-то в другой стране, на меня бы посмотрели, как на д*била, и сказали бы: ты что не видишь, что света нет. Гоу хом, леди".

