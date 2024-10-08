В украинский прокат фильм о Марии Каллас выйдет 28 ноября 2024 года.

Компания Green Light Films представила украинский тизер байопика "Мария" (Maria), в котором легенда Голливуда и верный друг Украины Анджелина Джоли ("Прерванная жизнь", "Лара Крофт", "Мистер и миссис Смит", "Вечные") сыграла одну из величайших оперных певиц 20 века Марию Каллас.

События фильма происходят в Париже в 1970-е года и рассказывают бурную, прекрасную и трагическую историю любви величайшей оперной певицы мира, пережитую и переосмысленную ею в последние дни жизни.

Лента впервые была продемонстрирована на Венецианском кинофестивале в сентябре 2024 года, где зрители и критики встретили ее восьмиминутными овациями. А сама обладательница премий "Оскар" и "Золотой Глобус" Джоли получила всеобщее одобрение за роль легендарной певицы и уже признана критиками и прессой одной из основных претенденток на получение главных кинопремий в сезоне 2024-2025 годов.

Чтобы вжиться в роль, суперзвезда семь месяцев занималась оперным вокалом – она лично исполняет некоторые партии в ключевых сценах ленты. Кроме того, зрителей ждет полное погружение в модный мир второй половины прошлого века, поскольку гардероб Джоли копирует лучшие образы Марии Каллас.

Также в фильме сыграли Коди Смит-Макфи (франшиза "Люди Икс", "В руках пса", "Элвис"), звезда итальянского кино Альба Рорбахер ("Незнакомая дочь", "Химера"), обладатель Кубка Вольпи и премии Давид ди Донателло – Пьерфраческо Фавино ("Коменданте", "Предатель") и Валерия Голино ("Портрет девушки в огне", "Фрида", сериал "Утреннее шоу").

Постановщиком ленты выступил выдающийся Пабло Лорраин – продюсер оскароносного фильма "Фантастическая женщина". Как режиссер он широко известен зрителям своими предыдущими биографическими драмами: "Джеки", за которую Натали Портман получила премии "Оскар" и "Золотой Глобус", и "Спенсер", где главную роль сыграла Кристен Стюарт и за которую она получила номинации на все главные премии мира.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 75% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 63 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября 2024 года.

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