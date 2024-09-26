В Каннах "Субстанция" получила приз за лучший сценарий и сорвала 13-минутные овации.

10 октября 2024 года в кинотеатрах Украины выходит сенсация Каннского кинофестиваля-2024, сатирический хоррор-триллер режиссера Кароли Фаржа "Субстанция" (The Substance). Лента – визуально впечатляющая и шокирующая – откровенно рассказывает о бесконечной погоне за красотой и молодостью и возможных страшных последствиях этого.

В Каннах "Субстанция" получила приз за лучший сценарий, сорвала 13-минутные овации после премьеры и единогласно была признана критиками фильмом, который вернул Деми Мур в большое кино.

УНИАН вместе с кинокомпанией Adastra Cinema, дистрибутором "Субстанции" в Украине, рассказывает об одной из самых дерзких лент этого года, поднимающей болезненные темы, которые тем или иным образом касаются едва ли не каждой женщины.

О чем фильм

По сюжету фильма, Элизабет Спаркл (Деми Мур) – настоящая суперзвезда и обладательница премии "Оскар", которая ведет популярное фитнес-шоу. Но в день ее 50-летия продюсер Харви сообщает ей об увольнении, не постеснявшись сказать, что это – из-за ее возраста. И тогда в жизни Элизабет появляется "Субстанция" – загадочный препарат для репликации клеток, создающий более молодую и лучшую версию человека. Так рождается прекрасная Сью: моложе, красивее, совершеннее... Две версии Элизабет должны сменять друг друга каждые семь дней, но вскоре каждая начинает перетягивать это "одеяло времени" на себя, что приводит к непредсказуемым последствиям.

"Субстанция" изящно и откровенно исследует глубины психики человека – в частности, жажду признания и принадлежности. Фильм смело касается до сих пор табуированной в обществе темы неотвратимости старения и поднимает вопрос: быть вечно молодой и "лучшей версией себя" – это наше истинное желание или стремление, навязанное нам извне?

Режиссер, каст и продакшен

"Субстанцию" написала и сняла французский режиссер Кароли Фаржа – и она же с этим фильмом получила награду нынешних Канн за лучший сценарий. Для 48-летней Фаржа "Субстанция" – это лишь второй полнометражный фильм в карьере. А ее первой работой в большом кинематографе был триллер "Месть" (2017), который получил награды на нескольких фестивалях независимого кино. И уже в своем дебюте режиссер заявила о себе как об авторе, который не боится сложных тем и их грубой подачи, – в частности, темы насилия мужчин над женщинами.

Исполнительница главной роли в "Субстанции", 61-летняя Деми Мур – легенда 1990-х, отдельно известная десятилетиями своей ярой борьбы с собственным "лишним весом" и другими телесными "несовершенствами", – идеально подходит на роль Элизабет Спаркл. Может показаться, что эту роль Фаржа писала специально для нее, но это не так: актрисе пришлось пройти кастинг, где у нее было как минимум пять конкуренток.

По мнению многих критиков, Мур выдает в этой ленте лучший перфоманс за всю карьеру, которая в частности, напомним, включает такие легендарные ленты, как "Солдат Джейн" (1997), "Призрак" (1990), "Непристойное предложение" (1993), "Несколько хороших парней" (1993) и другие. С начала 2000-х в карьере Мур почти не было заметных и достойных ролей, и "Субстанция" стала для Деми триумфальным возвращением. Хотя сама актриса говорит, что она "не возвращалась, потому что никуда не уходила, а просто была на паузе".

Вторая исполнительница той же роли Элизабет Спаркл – но в более молодом варианте по имени Сью – это 29-летняя Маргарет Кволли, бывшая модель и актриса, известная по работе в фильмах "Бедные-несчастные", "Виды доброты", "Однажды.... в Голливуде", а также сериале "Оставленные".

Негодяя-продюсера фитнес-шоу по имени Харви играет 70-летний номинант "Эмми" и "Золотого глобуса" Деннис Куэйд – актер, который, кстати, воплотил на экране уже аж двух американских президентов: Билла Клинтона в сериале "Особые отношения" (2010) и Рональда Рейгана в одноименном фильме "Рейган" (2024).

За продюсирование и производство "Субстанции" отвечала культовая британская студия Working Title (дочерняя компания Universal Studio), в портфолио которой есть целый пул разножанровых хитов, среди которых ленты Эдгара Райта и братьев Коэнов, франшиза "Бриджит Джонс", легендарный ромком "Реальная любовь", драмы "Эверест", "Темные времена" и т.д.

Фильмы и книги, к которым отсылает "Субстанция"

Тема отчаянной погони за молодостью и красотой роднит фильм с классическим романом Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея", а физические превращения героини логично отсылают к не менее классической истории доктора Франкенштейна и его Творения, описанной Мэри Шелли в книге "Франкенштейн, или Современный Прометей".

Но, конечно, "Субстанция" имеет и более современные референсы – в первую очередь, среди культовых фильмов ужасов и боди-хорроров. В частности, это чуть ли не все фильмы классика боди-хоррора Дэвида Кроненберга – такие, например, как "Выводок" (1979), где сумасшедший ученый экспериментирует на беременной женщине, что приводит к ужасным последствиям. Еще стоит вспомнить "Реаниматора" (1985) Стюарта Гордона, в котором появляется неоново-зеленая слизь, похожая на загадочное вещество из "Субстанции". А также на ум приходит "Кэрри" (1976) Брайана Де Пальмы, где использование на экране большого количества крови и масштабных разрушений иллюстрирует внутреннюю боль девушки.

В "Субстанции" героиня Деми Мур проходит через телесные трансформации, которые постепенно разрушают ее тело и личность. Все это выглядит максимально натуралистично и действительно впечатляет, а на создание такого эффекта уходило от трех до девяти часов гримирования в день.

Восторг критиков

То, что критики и первые зрители действительно в восторге от "Субстанции", подтверждают цифры: сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 70% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория в 7,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

"Игра Мур – это нарастающий крик паники и отчаяния, который одновременно едко саркастичен и до абсурда смешон", – пишет обозреватель журнала People.

"Если и есть критика к фильму, то она заключается в том, что сатира и карикатурность здесь немного чрезмерны, большинство мужских персонажей являются не слишком завуалированными мизогинами. Но эта чрезмерность – часть того, что делает фильм таким увлекательным", – отмечает Associated Press.

"Субстанция" – наполненная зеркалами кровавая сказка Корали Фаржа о славе, самоненависти и страхе, сопровождающих личную идентичность, построенную на чужих взглядах", – считает New York Times.

"Хотя все это настолько преувеличено, что граничит с китчем, в то же время это жутко точное отражение безумия, которое возникает в погоне за недостижимыми стандартами", – резюмирует Entertainment Weekly.

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