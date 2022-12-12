Было бы смешно, если бы не так грустно: обзор европейского кинохита "Треугольник печали"

8 декабря в украинский прокат вышла сатирическая комедия "Треугольник печали" от шведского режиссера Рубена Эстлунда, которая в этом году триумфировала в Каннах и еще на нескольких престижных кинофестивалях. За что же этот фильм получил столько восторженных отзывов и почему его стоит посмотреть, читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН делится впечатлениями о фильме "Треугольник печали" (почти без спойлеров).

О чем фильм

В центре сюжета фильма "Треугольник печали" / Triangle of Sadness (Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Греция, 2022) – пара моделей Карл и Яя, которые отправляются в роскошное путешествие на яхте. Пассажиры судна – избалованные и влиятельные богачи, которые выложили за эксклюзивный круиз бешеные деньги, поэтому команда на борту должна делать все, чтобы им угодить, порой доводя ситуацию до абсурда. Главные герои – случайные гости на этом празднике жизни, ведь попали сюда только потому, что Яя – популярная инфлюэнсерка, а Карла взяли для того, чтобы он ее постоянно фотографировал для блога. Хотя, как сказал один из богачей на борту, "ее внешность купила вам эту поездку".

Капитан судна – неуравновешенный и всегда пьяный циник-марксист, поэтому круиз был обречен с самого начала. Через несколько дней это роскошное путешествие в конце концов оборачивается настоящей катастрофой. В результате шторма, во время которого капитан даже не пытался что-то сделать, судно тонет. Выжить удается лишь Карлу и Яе, а также еще нескольким пассажирам и членам экипажа – они все вместе оказываются на необитаемом острове. Но из всех них только уборщица знает, как ловить рыбу и разводить костер, а значит – как выжить при таких обстоятельствах. Поэтому вскоре на острове устанавливаются новые порядки.

Предыстория фильма

Хотя в первую очередь "Треугольник печали" позиционируется как сатира на жизнь богатых и влиятельных, также немалое внимание здесь уделено модной индустрии.

Вдохновение Рубен Эстлунд черпал от своей жены – известного фэшн-фотографа Сины Эстлунд, которая, в частности, снимает для модных журналов L'Officiel и Marie Claire. Именно она рассказала мужу о внутренней кухне модной индустрии, в частности, о том факте, что мужчины-модели обычно зарабатывают в несколько раз меньше женщин, и этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях главных героев.

Кстати, сцену со ссорой героев из-за счета в ресторане в начале фильма режиссер взял из собственной жизни. По его словам, он пригласил свою будущую жену в Канны в начале их отношений, чтобы произвести впечатление, и несколько раз подряд оплачивал счета, после чего между ними произошел напряженный разговор в лифте.

Название "Треугольник печали" происходит от термина из пластической хирургии – он обозначает морщинку вверху между бровями. По словам Эстлунда, как-то на вечеринке его подруга имела разговор с каким-то мужчиной, оказавшимся пластическим хирургом. Тот обратил внимание на ее "треугольник печали" и заявил, что может исправить это ботоксом за 15 минут. По мнению режиссера, это замечательная метафора современного мира, одержимого внешностью.

Естлунд анонсировал "Треугольник печали" в 2017 году – вскоре после победы своего предыдущего фильма "Квадрат" в Каннах. Производство картины дважды останавливалось в 2020 году из-за пандемии COVID-19, но в целом съемки продолжались 73 дня в Швеции, на греческих островах и в Средиземном море на яхте Christina O, которая ранее принадлежала греческому миллиардеру Аристотелю Онассису. Монтаж фильма длился 22 месяца. Это первый англоязычный фильм Эстлунда.

Кто в главных ролях

Главные роли в "Треугольнике печали" исполнили английский актер Харрис Дикинсон, которого зрители в течение последнего года могли видеть в фильмах "King's Man: Начало", "Там, где поют раки" и "Как они бегут", а также южноафриканская актриса Чарлби Дин ("Интервью с богом", сериал "Черная молния"). К сожалению, Дин скоропостижно скончалась от неназванной болезни в августе 2022 года. Ее называли восходящей звездой, а "Треугольник печали" был настоящим прорывом в ее карьере.

Самая же большая звезда фильма – американец Вуди Харрельсон ("Прирожденные убийцы", "Народ против Ларри Флинта", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Добро пожаловать в Зомбиленд", "Настоящий детектив"). Он хотел поработать с режиссером после его предыдущего фильма "Квадрат", потому когда Эстлунд предложил актеру роль капитана-марксиста, который будет пьяным зачитывать пассажирам манифест Коммунистической партии во время шторма, Харрельсон сразу же согласился.

Интересно, что из-за ковидных ограничений Харрельсон не смог добраться на съемки вовремя, поэтому его сцены доснимали позже отдельно. Исполнители ролей главных героев познакомились с известным актером уже в Каннах.

Также мы просто не можем обойти вниманием актерскую игру датского актера хорватского происхождения Златко Бурича ("2012", "Грязные прелести", "Дилер"), исполнившего роль российского миллиардера Димитрия, который сам характеризовал себя как крупнейшего продавца дерьма в мире. Именно этот персонаж породил наибольшее количество ярких диалогов в фильме, которые можно просто растянуть на цитаты. А чего только стоит сцена с драгоценностями на берегу острова! Кстати, за свою работу в декабре 2022 года актер получил награду как лучший актер от премии Европейской киноакадемии.

Реакция на фильм

Премьера "Треугольника печали" состоялась на Каннском фестивале в мае 2022 года, где Эстлунд получил главную награду и, таким образом, стал одним из девяти режиссеров, которые дважды получали золотую пальмовую ветвь за всю историю. Также в Каннах Эстлунд получил награду AFCAE Art House Cinema Award, которая дает возможность фильму попасть в прокат к большему количеству артхаусных кинотеатров.

Также фильм был номинирован на пять номинаций премии Европейской киноакадемии, считающейся европейским "Оскаром". Во время церемонии объявления победителей в декабре 2022 года "Треугольник печали" получил четыре награды: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Лучший актер".

Издание Time Out назвало фильм "идеальной комедией для нашего времени", Variety – "до ужаса смешным", а The Wall Street Journal – "одним из самых ярких и провокационных фильмов года".

Рейтинг картины на платформе IMDb составляет 7,6 из 10 баллов, на Rotten Tomatoes – 70% одобрения от критиков и 72% от зрителей, а на Metacritic – 63 балла из 100 от кинообозревателей и 7 баллов из 10 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

В Украине премьера фильма состоялась на Киевской неделе критики в октябре 2022 года, в широкий украинский прокат фильм вышел 8 декабря 2022 года.

Наш вердикт

"Треугольник грусти" – это кино, очень актуальное для нашего времени. Фильм тонко высмеивает все пороки, присущие нашему обществу: зацикленность на деньгах, культ внешности, эгоизм, эксплуатация, харассмент, злоупотребление властью, деньги на крови и прочее. Со всем этим мы сталкиваемся ежедневно в реальной жизни или в хрониках СМИ, поэтому равнодушным остаться просто невозможно.

При этом фильм является довольно оживленным, с равномерно распределенным понятным юмором, красивой картинкой и несколькими неожиданными поворотами, поэтому пусть вас не отпугивает его статус "фестивального кино". Особенно на контрасте с прошлогодним победителем Канн "Титаном", который лишь одним кратким описанием сюжета уже отпугивал потенциальных зрителей.

Будем честны, порой фильмы-победители и участники европейских кинофестивалей не очень "заходят" массовым зрителям – где-то из-за слишком медленного темпа, где-то из-за слишком сложного сюжета, где-то из-за чрезмерной метафоричности, где-то из-за отвращения. В случае же с "Треугольником печали" все это выдержано в образцовом балансе, поэтому почти 2,5 часа экранного времени пролетают на одном дыхании. Здесь вы сможете и посмеяться, и подумать о важном, и что-то переосмыслить, но при этом вы не выйдете из кинотеатра подавленными.

Да, и в случае с "Треугольником печали" порой можно было увидеть отзывы о наличии несколько шокирующих или отталкивающих сцен, однако на самом деле там ничего прямо такого нет, что могло бы шокировать украинца образца 2022 года.

Общая оценка – 9 из 10 баллов.

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Марина Григоренко