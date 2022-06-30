Бойопик "Элвис", хоррор "Черный телефон" и комедия "Дневник гопника": что в кино с 30 июня

На этой неделе в украинских кинотеатрах появится сразу три новинки для любителей качественного кино – яркий байопик о короле рок-н-ролла "Элвис" от База Лурмана, новый хоррор от Blumhouse "Черный телефон" с Итаном Хоуком и шведская криминальная комедия "Дневник гопника". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок в кинотеатрах Украины.

Элвис / Elvis (США, Австралия, 2022)

Как не сложно догадаться по названию, эта биографическая музыкальная драма расскажет о жизни и карьере легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, а именно – сосредоточится на его взаимоотношениях с менеджером Томом Паркером, который и привел музыканта к славе.

Главную роль в фильме исполнил Остин Батлер, который весьма реалистично вписался в образ короля рок-н-ролла, при этом смостоятельно исполнив несколько песен в фильме. 30-летний американский актер и певец с подростковых лет снимался в различных сериалах, включая "Ханну Монтану", а в большом кино совершил прорыв в 2019 году, появившись хоть и во второстепенных, но в довольно ярких ролях в тарантиновском "Однажды в… Голливуде" и комедийном зомби-хорроре Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Роль менеджера Элвиса досталась легендарному Тому Хэнксу ("Форрест Гамп", "Зеленая миля", "Изгой"), которого в 2018 году признали лучшим актером всех времен.

Режиссером фильма выступил австралиец Баз Лурман, на счету которого такие фильмы, как "Ромео + Джульетта", "Мулен Руж!" (за который он получил "Оскар"), "Австралия" и "Великий Гэтсби".

Премьерный показ "Элвиса" состоялся в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, а в мировой прокат фильм вышел 24 июня. Картина получила в целом положительные отзывы. В первую очередь, критики хвалили актерскую игру Остина Батлера, картинку и звук. Так, на IMDb у фильм оценка 7,9 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 79% одобрения от критиков и 93% от зрителей.

Примечательно, что помимо песен самого Пресли, в фильме немало треков в исполнении современных исполнителей, включая Doja Cat, Måneskin, Эминема, Dr. Dre, Стиви Никс, Джека Уайта, Diplo и других.

К слову, родственники короля рок-н-ролла – его экс-супруга Присцила Пресли, дочь Лиза Мари Пресли и внучка Райли Кио – также остались довольны фильмом и тем, как Батлер воплотил на экране Элвиса.

Черный телефон / The Black Phone (США, 2022)

Еще одна громкая премьера недели – сверхъестественный фильм ужасов "Черный телефон" от кинокомпании Blumhouse Productions, из-под крыла которой вышло немало малобюджетных фильмов ужасов, добившихся признания и коммерческого успеха ("Паранормальное явление", "Сплит", "Прочь", "Астрал", "Синистер").

"Черный телефон" снят по мотивам одноименного рассказа американского писателя Джо Хилла, являющегося сыном короля ужасов Стивена Кинга и успешно следующего по стопам отца. События фильма разворачиваются в конце 1970-х годов в американском Северном Колорадо, который терроризирует серийный убийца, похищающий детей под видом аниматора с детских праздников. 13-летний Финни Шоу становится шестой жертвой похищения, и, оставаясь запертым в подвале маньяка, он внезапно получает помощь "с того света".

Главную роль в фильме исполнил юный актер Мейсон Темз, а роль похитителя досталась Итану Хоуку, известному по фильмам "Общество мертвых поэтов", "Гаттака", "Тренировочный день" и "Отрочество". Также в фильме снялись Джереми Дэвис ("Спасти рядового Райана", "Догвиль", "Лост") и Джеймс Ренсон ("Оно 2", "Олдбой", "Синистер").

Режиссером фильма выступил Скотт Дерриксон, который до этого работал над марвеловским "Доктор Стрэндж", фантастическим триллером "День, когда Земля остановилась", а также фильмами ужасов "Синистер", "Избави нас от лукавого" и "Шесть демонов Эмили Роуз".

В мировой прокат фильм вышел 24 июня 2022 года, получив в целом положительные отзывы критиков. Так, на IMDb у него оценка 7,4 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 83% одобрения от критиков и 91% от зрителей.

Дневник гопника / Måste gitt (Швеция, 2017)

С пятилетним опозданием до украинских кинотеатров добралась хитовая криминальная комедия "Дневник гопника", сюжет которой разворачивается вокруг парня по имени Метин из пригорода Стокгольма. Он занимается преступлениями – мелкими и не очень, однако в душе он актер. Решившись на вступительный экзамен в академию искусств, парень благополучно его проваливает. Вдобавок он еще и теряет там свой дневник с записями о воровстве, уличных драках и сбыте награбленного. Такая книга "подвигов" вполне тянет на вещественное доказательство, но в руках человека из мира искусства скорее выйдет опубликованной и станет сенсацией.

Ленту снял шведский режиссер Ивица Зубак, написавший сценарий вместе с исполнителем главной роли Каном Демиртасом. Также в картине сыграли Лена Эндре, известная по фильмам трилогии "Миллениум" ("Девушка с татуировкой дракона", "Девушка, которая играла с огнем", "Девушка, которая взрывала воздушные замки") и Йорген Торссон ("На границе миров").

На родине лента стала настоящим хитом, и была номинирована на Шведскую кинопремию "Золотой жук" за Лучший сценарий. На Варшавском международном кинофестивале фильм получил Приз зрительских симпатий, тогда как издание Cineuropa охарактеризовало "Дневник гопника" как "редкий фильм, которому удается обойти ожидания зрителей и удивить их несколько раз подряд". На IMDb у фильма оценка 6,6 баллов из 10.

Предчувствие будущего / Just Another Dream (США, 2021)

Также на этой неделе в украинских кинотеатрах появится боевик "Предчувствие будущего" с весьма скромными отзывами – так, на IMDb у фильма оценка всего 3,8 баллов из 10.

Картина расскажет о девочке-подростке, которой периодически снятся ужасные преступления, происходящие в будущем. Когда одно видение угрожает жизни ее семьи, никто ей не верит, и девушке приходится "переписывать судьбу" своими силами.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

С возвращением больших премьер украинские кинотеатры начали постепенно увеличивать количество сеансов в день. При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

В то же время, кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – возвращают деньги или предлагают обменять билет на другой сеанс.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в прокат в предыдущие недели, а также лучшие сериалы июня 2022 года.

Марина Григоренко