УНИАН подготовил подборку кинолент, которые обязательно стоит посмотреть.

Борьба за власть, битвы и войны, любовь и предательства - это не весь список того, чем наполнены исторические события разных времен.

УНИАН подготовил подборку кинокартин, которые основаны на реальных событиях. Они точно не оставят вас равнодушными и больше расскажут о важных событиях тех лет.

"Наполеон" (2023)

Историческая драма "Наполеон" - это рассказ о жизни известного французского лидера, его жажде к власти и сражениях. Также в ленте показаны непростые отношения Наполеона с императрицей Жозефиной.

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Главную роль сыграл актер Хоакин Феникс, а персонаж Жозефины достался Ванессе Кирби. Сценарий фильма был создан Дэвидом Скарпой.

"1917" (2019)

События в фильме "1917" разворачиваются во время Первой Мировой войны вокруг двух солдат - Скофилда и Блейка. Они участвуют в битве против немецких войск на юге Франции. Однако со временем их заставляют отправиться во вражеский тыл, где мужчины постоянно рискуют собственной жизнью.

Главные роли сыграли: Джордж МакКей, Дин-Чарльз Чепмен, Бенедикт Камбербэтч и Колин Ферт.

К слову, кинолента "1917" получила десять номинаций на премию Оскар, а также "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм-драма" и победу в сразу нескольких номинациях на вручении премии BAFTA.

"Король вне закона" (2018)

Исторический фильм режиссера Дэвида Маккензи "Король вне закона" показывает начало XIV века, когда шотландский король Роберт Брюс объявил войну Англии. Он начинает восстание против английского правления, стремясь отвоевать независимость собственной страны, однако не все идет так, как он задумал.

Главные роли в фильме сыграли такие актеры: Крис Пайн, Аарон Тейлор-Джонсон, Флоренс Пью, Тони Курран и другие.

"Адмирал" (2015)

Исторический фильм "Адмирал" режиссера Роэля Рейне, показывает события второй половины XVII века. Тогда Англия объявляет войну Нидерландам, однако на пути ее агрессии становится мощный нидерландский флот. Главный герой - адмирал Михиэль де Рюйтер вместе с командой наносит значительные потери английскому флоту. Однако силы противника увеличивались и мужчина сталкивается с новыми вызовами судьбы.

Главные роли сыграли: Фрэнк Ламмерс, Барри Атсма, Эгберт Ян Вибер и Рутгер Хауэр.

К слову, в 2015 году фильм "Адмирал" завоевал Золотую премию Нидерландского кинофестиваля и получил положительные отзывы от критиков.

"Молодая Виктория" (2009)

Кинолента "Молодая Виктория" рассказывает о восхождении на престол и правлении королевы Великобритании Виктории и ее браке с принцем Альбертом. Викторианская эпоха была символом могущества и расцвета британской монархии, однако жизнь самой женщины была полна драматических событий, которые режиссер Джин-Марк Валли достаточно реалистично показал в фильме.

Главные роли сыграли: Эмили Блант, Руперт Френд, Миранда Ричардсон и Джим Броудбент.

Напомним, ранее УНИАН писал о 5 лучших фильмах всех времен, которые должен увидеть каждый.

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