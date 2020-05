Умер один из основателей известной рок-группы

Из-за падения с велосипеда он повредил бедро, ему назначили экстренную операцию, которая вызвала осложнения.

Умер один из основателей британской рок-группы The Pretty Things Фил Мэй.

Об этом сообщает Express.

Читайте такжеГруппа Queen запустит трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри

Музыкант скончался в пятницу, 15 мая, в больнице графства Норфолк.

Из-за падения с велосипеда он повредил бедро, ему назначили экстренную операцию, которая вызвала осложнения. Именно это и стало причиной смерти 75-летнего Мэя.

Группа The Pretty Things была образована в Лондоне в 1963 году после встречи гитариста Дика Тэйлора и самого Мэя, который стал фронтментом-вокалистом. Остальной состав коллектива постоянно менялся.

Большой успех музыкантам принесли их первые синглы Rosalyn, Don’t Bring Me Down и Honey I Need.

The Pretty Things планировали выпустить альбом в этом году.

Как сообщал УНИАН, британский рэпер Бен Чиджиоке, известный как Ty, умер из-за коронавируса.