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Британский рэпер Ty умер из-за коронавируса

16:46, 08 мая 2020
Кино и музыка
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Рэпер Ty умер в 47 лет/ фото: instagram.com/ tymusical

Об этом сообщает издание The Guardian.

В начале апреля музыкант попал в больницу из-за осложнений, вызванных COVID-19. Там его ввели в медикаментозную кому. Вскоре состояние хип-хоп-артиста улучшилось, его перевели из реанимации в обычную палату. Позднее стало известно, что у Чиджиоке развилась пневмония, которая и стала причиной смерти. Ему было 47 лет.

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Ty, родившийся в Лондоне в 1972 году в семье нигерийских иммигрантов, выпустил свой дебютный альбом Awkward в 2001 году. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с такими артистами, как De La Soul, Soweto Kinch и Roots Manuva. Кроме того, он работал с известным барабанщиком и создателем афробита Тони Алленом, который скончался 1 мая.

Альбом Upwards, который Ty выпустил в 2004 году, был номинирован на премию Mercury Prize. В 2019 году хип-хоп-исполнитель сформировал группу по хип-хопу Kingdem с рэперами Blak Twang и Rodney P.

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Теги: #коронавирус