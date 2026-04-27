Вышел трейлер молодежной комедии 'Супер Драйвер' со звездой 'Белого лотоса'

Вышел украинский трейлер новой молодежной комедии "Супер Драйвер" (Driver's Ed), также известной под названием "Обучение вождению", главную роль в которой сыграл звезда третьего сезона сериала "Белый лотос" Сэм Нивола. Также его можно было увидеть в фильмах "Белый шум" и "Маэстро".

В центре сюжета фильма – старшеклассник Джереми, состоящий в отношениях на расстоянии со своей девушкой Самантой, которая только что поступила в колледж в другом городе. Разлука дается парню все тяжелее, а сомнения только усиливаются после того, как Саманта звонит ему в нетрезвом состоянии во время вечеринки и заставляет задуматься, действительно ли между ними все в порядке.

Стремясь спасти их отношения, Джереми внезапно решает действовать: он крадет учебную машину со своего урока вождения и отправляется в смелое путешествие в колледж Саманты. Поскольку с ним едет неординарная компания – его одноклассники, дорога превращается в череду комических приключений, испытаний и искренних моментов, которые подталкивают главного героя к переосмыслению настоящей любви, взросления и дружбы.

Также в фильме снялись Эйдан Лапрет ("Социальная расплата", сериал "Больница Питт"), Кумейл Нанджани ("Вечные", "Охотники за привидениями: Ледяная империя", сериалы "Кремниевая долина", "Убийства в одном здании", "Фоллаут"), Алисса Милано (сериалы "Район Мелроуз", "Зачарованные") и другие.

Снял картину американский режиссер Бобби Фаррелли, на счету которого также такие комедии, как "Тупой и еще тупее", "Любовь зла", "Я, снова я и Ирен", "Все без ума от Мэри" и "Девушка моих кошмаров".

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2025 году.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 80% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 44 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Green Light Films, в украинский прокат фильм выйдет 14 мая 2026 года.

