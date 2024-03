В прокат фильм выйдет 9 мая 2024 года.

20 марта 2024 года вышел официальный трейлер художественного фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман", рассказывающего об украинских писателях эпохи "расстрелянного возрождения".

События фильма, основанного на реальных событиях, происходят в 1927 году в Советской Украине. По приказу Сталина в Харькове построен кооперативный дом "Слово", а выдающихся украинских писателей заселяют в комфортные квартиры. Все они стали участниками эксперимента, направленного на выведение нового типа советского писателя и тотальный контроль над процессом творчества с целью создания единого художественного метода социалистического реализма. Но не каждый из писателей соглашается воспевать культ Сталина. Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним подселяют никому неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. Но с его появлением в доме "Слово" начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.

Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Олейник (Владимир Акимов), Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой), Нина Набока (тетя Варя), Марина Кошкина (Галя), а также Станислав Сукненко (Лесь Курбас), Юрий Одинокий (Мерер), Валерия Ходос (Рая Троянкер), Андрей Май (Владимир Сосюра), Юлия Чепурко (Мария Сосюра), Константин Темляк (Павел Тычина) и Геннадий Попенко (Михаил Семенко).

"Над этим проектом я со своей командой работал более 10 лет. И это было не зря. Это долгая и непростая дорога возвращения писателей "расстрелянного возрождения" из небытия. Сначала я сделал документальный фильм "Дом "Слово". Помню, как тогда 8 лет назад, когда он вышел в прокат, зрители открывали для себя целую вселенную украинской культуры, как жадно приобщались к именам забытого украинского писательства 20-30 годов", – рассказал режиссер и соавтор сценария фильма Тарас Томенко.

Художественная драма "Дом "Слово". Бесконечный роман" была снята в 2021 году, а ее мировая премьера состоялась на 37-м Варшавском кинофестивале того же года в рамках международной конкурсной программы.

Фильм был также представлен на международных фестивалях: FilmFestival Cottbus (Германия), Galway Film Fleadh (Ирладия), The I Will Tell International Film Festival (США), Prishtina International Film Festival (Косово) и Kyiv International Film Festival Molodist (Украина).

Как сообщила пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 9 мая 2024 года.

