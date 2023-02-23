В украинский прокат лента выходит 2 марта 2023 года.

В Украине 2 марта 2023 года на "большие" экраны наконец выходит нашумевшая драма режиссера Даррена Аронофски "Кит" (The Whale) с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Правда ли, что режиссер 10 лет работал над фильмом? Как главная роль перевернула жизнь актера Брэндона Фрейзера? Кто разработал грим для героя? На эти и другие интересные вопросы об истории создания ленты УНИАН ответит вместе с дистрибьютором Adastra Cinema.

Сюжет фильма "Кит"

Фильм рассказывает историю преподавателя литературы Чарли, который живет нелюдимо практически в одиночестве. Даже лекции он читает онлайн с выключенной камерой, потому что стесняется своего 270-килограммового веса. Чарли навещает только подруга-медсестра Лиза, она и присматривает за ним. Но сам герой стремится примириться со своей 17-летней дочерью Элли, которая очень злится на отца и не хочет его знать. Что случилось с Чарли и можно ли ему помочь? Чего он не может себе простить и почему именно сейчас хочет восстановить отношения с дочкой?

После премьерного показа на 79-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2022 года зал шесть минут аплодировал творческой группе и актеру Брендану Фрейзеру стоя. Авторы фильма получили целый ряд наград – от кинопремии Выбор критиков до трех номинаций на "Оскар" (всего 36 наград и 118 номинаций). Но главная его награда – признание зрителей.

Фильм-мечта режиссера Даррен Аронофски

Эта история началась больше десяти лет назад, когда режиссер Даррен Аронофски пришел посмотреть нашумевшую пьесу "Кит" в театре на Бродвее. Аронофски громко заявил о себе драмой "Реквием по мечте", проявил талант глубокого художника в фильме "Фонтан", а триллер "Черный лебедь", за который режиссер получил множество наград и номинаций, поднял его до уровня гения.

Спектакль, где главный герой почти все время лежит на диване, так поразил режиссера, что он решил снять фильм.

"То, что я увидел, рассмешило и глубоко поразило мое сердце, меня вдохновили мужество и грация, которые были в персонажах. Тогда я не знал, может ли пьеса стать фильмом, но я встретился с Сэмом и сразу же обсудил с ним это", – рассказывает режиссер.

Но выяснилось, что снять такое кино очень непросто. Где взять актера, который смог бы сыграть человека весом 270 кг? Как снимать? Согласится ли драматург адаптировать сценарий? Вопросов было много, но пьеса все равно не шла у режиссера из головы.

Два года назад Аронофски понял, что готов к съемкам. Сценарий был написан и исправлен. Визажист и художник по гриму Адриен Моро, работавший над лентами режиссера "Фонтан" и "Мать!", заверил, что имеет некоторые новаторские идеи. Вот только актера на главную роль Аронофски никак не мог найти.

А еще Арнофски признается, что этот фильм стал последним, на съемки которого приходили его мать Шарлотта и отец Авраам – именно им режиссер и посвятил "Кита".

Драматург, пишущий правдивые истории

Автор той самой прессы, драматург Сэмюэл Д. Хантер признался, что режиссер буквально уговорил его написать сценарий. Хантер согласился, но не был уверен, что у него получится. Впрочем, когда-то он и не был уверен в том, что напишет пьесу.

Просто однажды преподаватель литературной стилистики Сэмюэл Хантер начал писать честную историю – почти автобиографическую. В тинейджерстве он перенес тяжелую травму, потерял всех своих друзей, начал заедать свою боль. Понадобились годы, помощь специалистов и поддержка близких, чтобы Хатнер вылечил свою травму, сбросил лишний вес и вернулся к активной жизни.

"Представление об ожирении в СМИ такое запутанное! Людей с ожирением демонизируют, над ними шутят. Я хотел сделать что-то близкое к своему эмоциональному опыту, об одном из последних социально приемлемых предрассудков", – говорит Хантер.

По признанию драматурга, пьеса словно сама выплеснулась. Потом был громкий успех в Денвере и Нью-Йорке, престижные премии за "Кита" – стипендия МакАртура в полмиллиона долларов одна из них.

За те 10 лет от первой встречи с Аронофски многое изменилось. Хантер написал таки сценарий к фильму и еще много других пьес. Заключил брак со своим другом, и как и его герой Чарли, стал отцом дочери. Он говорит, что в чем-то его пьеса не только автобиографическая, но и пророческая.

Как актер блокбастеров сыграл в драме

Все десять лет режиссер искал героя Чарли. Он смотрел на актеров с опытом и без, кинозвезд и малоизвестных, но они не подходили. Почти случайно режиссер увидел молодого Брендана Фрейзера в трейлере фильма "Путешествие на край ночи", – и понял, что нашел героя.

Его уверенность только подтвердилась на читке сценария в начале 2020 года в Театре св. Марка в Нью-Йорке. Когда Фрейзер начал читать, режиссер почувствовал озноб – он увидел своего Чарли.

Выбор режиссера многим казался странным. Фрейзер имел имидж актера блокбастеров и боевиков, но его звезда давно угасла: актер последние лет десять снимался очень мало. Невероятную популярность и любовь зрителей ему принесла роль Рика О'Коннелла из фильма "Мумия", потом были и другие похожие фильмы. Актер все трюки выполнял самостоятельно и получал много травм.

После третьей части "Мумии" он оказался на хирургическом столе. Фрейзеру прооперировали позвоночник и колено, были и другие операции. Он потерял форму, потом – роли. Актер пережил развод с женой, смерть матери, депрессию. Но и в сплошной темноте он видел свет, смог выбраться, начал понемногу сниматься в сериалах "Восстание в Техасе", "Любовники" и супергеройской драме "Роковой патруль". Этот опыт потерь превратил красавца из "Мумии" в героя драмы Чарли из "Кита".

"Я был напуган, у меня был настоящий страх войти в роль, но это только подчеркнуло для меня важность копать еще глубже, чем я мог. Возможно, это был противоположный выбор, но меня никогда раньше не просили сделать примерно так: объединить все, чему я научился в профессиональной жизни. И я был благодарен за шанс", – вспоминает Фрейзер.

Затем актер признался, что очень боялся, что его не утвердят. Потому что такой роли в его жизни не было.

Фрейзер очень тщательно работал над Чарли. Он познакомился с людьми, страдающими ожирением, понял суть их болезни и пренебрежительное отношение других – ведь в социуме считают их виновными в лишнем весе.

Но это была лишь часть работы. Когда актеру сделали так называемый протезный макияж – он понял, что главная работа еще впереди.

Костюм, который помогали снять пять человек

Визажист и художник по гриму Адриен Моро стал еще одним специалистом, без которого фильм "Кит" был бы невозможным: он разработал уникальный "протезный макияж" для героя Чарли. Кстати, его команда номинирована на "Оскар" за лучший грим и костюмы.

Фрейзер был глубоко взволнован, когда впервые увидел свой "костюм": "Детали были такие сложные, а благодаря технике аэрографии кожа стала прозрачной, были видны вены, а главное – ты чувствуешь ту любовь и сочувствие, что передали мастера, создавая костюм".

Фрейзер сначала учился в нем двигаться, а потом – много часов в день находился внутри протезного макияжа.

"У меня появился совершенно новый набор мышц, о которых я даже не подозревал. Это было самое трудное физическое путешествие, которое я совершил как актер. Бегать по пустыне, когда я был моложе, было легкой прогулкой по сравнению с этим, уверяю вас", – поделился актер.

Костюм имел встроенную систему охлаждения, похожую на те, что используются в гоночных автомобилях Формулы-1: когда актер снимал костюм, чувствовал легкое головокружение.

В течение 40 дней съемок актера гримировали до четырех часов, и пять человек помогали Фрейзеру снять костюм.

Кто еще сыграл в фильме

Кроме Фрейзера, в ленте также сыграли звезда шоу "Очень странные дела" Сэди Синк, номинантка на премию "Оскар" Саманта Мортон, известная по ролям в фильмах "Фантастические звери" и "Особое мнение", и Чао Хонг, которая недавно появлялась на "больших" экранах в ленте "Меню". Последняя получила номинацию на "Оскар" за лучшую роль второго плана.

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