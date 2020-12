Билли Айлиш назвала топ-9 любимых песен 2020-го года

Возглавляет рейтинг певицы сингл рок-группы The Strokes "At The Door".

Певица Билли Айлиш рассказала, какие треки поразили ее больше всего в 2020 году. Читайте такжеБилли Айлиш выпустит документальный фильм о себеТоп-9 песен звезда назвала в интервью для радиостанции Triple J. Возглавляет ее рейтинг сингл рок-группы The Strokes «At The Door». По словам Айлиш, ей вообще очень понравился последний альбом коллектива, который называется «The New Abnormal». Певица отметила, что советует послушать все композиции из этой пластинки. На втором месте рейтинга – песня британского певца Джеймса Блейка «Are You Even Real?», а на третьем – трек исполнительницы Фиби Бриджерс под названием «Savior Complex». ТОП-9 лучших песен 2020 года от Билли Айлиш The Strokes – At The Door;

James Blake – Are You Even Real;

Phoebe Bridgers – Savior Complex;

Cyn – Drinks;

Drake – Time Flies;

Dominic Fike – Chicken Tenders;

Tekno – Kata;

Bruno Major – To Let A Good Thing Die;

Jorja Smith – By Any Means. Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter